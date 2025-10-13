CANAL RCN
Cristiano Ronaldo hace historia: el primer futbolista en alcanzar el estatus de billonario

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia hasta fuera de los campos de juego. El portugués alcanzó cifras inimaginables.

Cristiano
Foto: @cristiano

octubre 13 de 2025
07:21 p. m.
A sus 40 años, Cristiano Ronaldo sigue demostrando que su éxito va mucho más allá de los estadios. El astro portugués se convirtió oficialmente en el primer futbolista billonario del mundo, según el reconocido Bloomberg Billionaires Index, al superar los 1.000 millones de dólares en patrimonio neto.

Su fortuna, estimada actualmente en 1.400 millones de dólares, es el resultado de una combinación de talento, disciplina, visión empresarial y una sólida estrategia de marca personal que lo ha posicionado como un ícono global.

El delantero del Al Nassr de Arabia Saudita no solo ha brillado por su rendimiento deportivo, sino también por su capacidad para capitalizar su imagen dentro y fuera del campo. En junio de este año, Ronaldo firmó una extensión de contrato hasta 2027, valuada en más de 400 millones de dólares, cifra que lo mantiene como uno de los deportistas mejor remunerados del planeta. Además, posee cerca del 15 % de participación en el club saudí, lo que refuerza su influencia en la institución y le garantiza ingresos sostenidos más allá del fútbol profesional.

Una fortuna construida con goles, marcas y estrategia digital

A lo largo de más de dos décadas de carrera, el portugués ha generado más de 550 millones de dólares en salarios, desde sus inicios en el Sporting de Lisboa hasta sus pasos por Manchester United, Real Madrid, Juventus y su actual equipo. Pero su fortuna no se limita al deporte: los contratos publicitarios con Nike, Armani, Castrol y otras grandes marcas han impulsado sus ganancias de manera exponencial. Solo su acuerdo vitalicio con Nike le representa cerca de 18 millones de dólares por año, una cifra reservada a los atletas más influyentes de la historia.

En el ámbito digital, Ronaldo es una potencia sin precedentes. Con más de 665 millones de seguidores en Instagram, lidera el ranking mundial de personalidades más seguidas. Cada publicación patrocinada en su cuenta le genera ingresos millonarios, consolidando su marca personal como una de las más rentables del deporte global.

El logro de Cristiano Ronaldo no solo reafirma su lugar entre los más grandes del fútbol, sino que lo proyecta como un símbolo de éxito integral, capaz de transformar la pasión deportiva en un imperio financiero sin precedentes.

