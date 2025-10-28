Influencer colombiana fue agredida en reality internacional: video es viral en redes

La creadora de contenido, Karola Alcendra, más conocida en redes sociales como Karola y por ser una de las mejores amigas de Emiro Navarro, vivió momentos de tensión en el reality internacional 'La Casa de Alofoke' al ser agredida físicamente por otra influencer.

En este programa, en el que son invitados varios famosos de talla internacional, la colombiana fue fuertemente golpeada por otra creadora de contenido llamada 'La Perversa'.

En las imágenes, que rápidamente se fueron virales en redes sociales, la colombiana recibió el golpe mientras se encontraba de espaldas a su agresora, quien le pidió que se fuera a Colombia.

“Vienes desde Colombia para esto. Vete para tu país”, se escuchó en la grabación.

Mire el video de la agresión a Karola en la Casa de Alofoke

Al ocurrir esta situación, otros participantes, como la colombiana Valka, intervinieron para evitar que la situación se saliera de control.

Al conocerse esta situación, las redes sociales reaccionaron rápidamente. Algunos defendieron férreamente a la colombiana, mientras que otros estuvieron del lado de la creador internacional.

Más tarde, La Perversa publicó un video disculpándose: “Me disculpo con Karola y con la casa… me dejé llevar por el impulso. Tuve celos”.

¿De qué se trata el reality La Casa de Alofoke?

El reality show "La Casa de Alofoke" es un formato de convivencia, producido por el empresario dominicano Santiago Matías (Alofoke), que reúne a un grupo de figuras del entretenimiento, influencers y redes sociales.

Los participantes viven juntos en una casa equipada con cámaras que transmiten en vivo las 24 horas del día, principalmente a través del canal de YouTube Alofoke Radio Show.

El concepto es similar al de otros programas como Gran Hermano o La Casa de los Famosos, donde se capta la vida de los participantes sin guion, mostrando sus interacciones, conflictos y alianzas.

El público juega un papel fundamental, ya que sus votos y reacciones a través de los "Super Chats" de YouTube influyen directamente en la popularidad y el destino de los concursantes.