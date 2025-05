Camilo Trujillo puso límites y frenó en seco a Emiro tras 'coqueteos' en la Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos sigue moviendo las fibras en el top 10 de participantes que restan en competencia. Recientemente, el corazón del creador de contenido Emiro Navarro parece haber encontrado dueño en la figura del actor Camilo Trujillo, según sus recientes y públicas declaraciones.

Sin embargo, esta confesión de amor no ha tenido el eco esperado por parte de Trujillo, quien, ante la sorpresa de muchos, estableció límites claros a la situación.

Emiro no pudo evitar y confesó su amor por Camilo, dejando sorprendido a más de uno de los participantes de la Casa de los Famosos.

"¿Por qué me hacen eso?... Sí", fue la respuesta de Emiro sobre sus sentimientos por Camilo.

Camilo frenó en seco a Emiro por sus coqueteos en la Casa de los Famosos

La respuesta de Camilo no se hizo esperar y llegó de una manera contundente y directa. El actor aclaró que lamenta lo sucedido, pues él tiene claras sus inclinaciones y ve únicamente a Emiro como un buen amigo.

"No, él sabe que soy parcero de él y ya. No se puede, me encantan mujeres, nada que hacer", sentenció Camilo Trujillo.

Estas palabras de Camilo, pronunciadas ante una audiencia virtual masiva, fueron interpretadas como un claro "tatequieto" a las aspiraciones románticas de Emiro.

El actor enfatizó en varias ocasiones la importancia de la amistad que los une y pidió respeto tanto para él como para Emiro en este momento delicado.

