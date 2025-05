Melissa Gate no se quedó callada y advirtió frente a frente a Karina García en La Casa de los Famosos

Durante esta semana, que es cuando se definirá el top 9 en La Casa de los Famosos Colombia 2025, las votaciones serán en negativo. Es decir, los televidentes tendrán que votar por el participante que ya no quieren en la competencia.

En medio de esa realidad, los famosos han estado hablándoles constantemente a las cámaras para pedirles al público que en esta ocasión no voten por ellos y que les permitan continuar en el reality.

Una de las participantes que más campaña ha hecho es Karina García, que ha asegurado que estar en La Casa de los Famosos Colombia 2025 es un sueño para ella y que quiere avanzar hasta la final.

Sin embargo, hay otros famosos que les han manifestado al público por quién deberían votar para que se convierta en el próximo eliminado. Entre ellos se encuentran Melissa Gate y Emiro Navarro, que han expresado de manera abierta que quieren que Karina García salga de la competencia.

Por lo tanto, cuando Karina García le estaba hablando a las cámaras en la mañana de este 7 de mayo, Melissa Gate y Emiro Navarro intervinieron y la modelo manifestó su desacuerdo. Sin embargo, la creadora de contenido no se quedó callada y le envió una advertencia contundente. ¿Cuál fue?

Melissa Gate advirtió cara a cara a Karina García en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Este 7 de mayo, ante las cámaras de la habitación fuego, Karina García le habló al público para pedirle que no voten ni por ella ni por La Jesuu. El argumento que desarrolló es que se han esforzado al máximo y creen que merecen continuar.

No obstante, Melissa Gate y Emiro Navarro también se encontraban en ese espacio y acudieron a otra de las cámaras para desaprobar lo que estaba diciendo Karina García y, de manera jocosa, pedirle al público que voten por ella.

En consecuencia, Karina García se volteó de inmediato para pedirles que no le hicieran esa campaña de desprestigio. "Niños, no me hagan eso", fueron las palabras exactas de la modelo.

En ese momento, Melissa Gate explicó que se trataba de un chiste y le preguntó al 'jefe' que si no se podían expresar de manera libre porque Karina estaba escuchando. Por ende, la antioqueña respondió lo siguiente:

Oigan a esta loca, estamos en el mismo cuarto.

Y, luego de esas palabras, Melissa Gate se mostró sorprendida y procedió a advertirla así:

Ah, loca y estamos en la misma habitación. Ojo que lo que digas puede ser utilizado en tu contra

¿Por qué Melissa Gate quiere que Karina García quede eliminada en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Melissa Gate ha manifestado que siente que Karina García es una de las participantes más fuertes y que, por ende, a modo de estrategia, le conviene que no continúe en la competencia.

Pero, más allá de esa razón, también ha expresado que la considera una persona peligrosa y ha hecho énfasis en que no está de acuerdo con los comportamientos nocturnos que ha tenido con Andrés Altafulla.

¿Votarán entre ellas en la jornada de nominación de este miércoles? Descúbralo en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.