Participantes en La Casa de los Famosos se declaran 'la guerra': "Me saca o lo saco"

La Casa de los Famosos Colombia vivirá este domingo una nueva noche de eliminación. En esta oportunidad, el reality del Canal RCN tendrá doble salida, algo que ha puesto la tensión y los nervios de punta en todos los participantes que se encuentran en placa.

La Liendra, La Abuela, Melissa Gate, Karina García, Yana Karpova y Sebastián Arias, son los participantes que se encuentran en riesgo de salir de la casa tras ser nominados.

El último en entrar fue la Liendra, participante que fue mandado a la placa por la Toxi Costeña, decisión que generó mucha tensión en la casa y desató una especie de 'guerra'.

Toxi Costeña le declara la guerra a la Liendra

La convivencia durante esta última semana en La Casa de los Famosos ha llevado a los límites a algunos participantes.

Recientemente, la Toxi Costeña, creadora de contenido, estalló contra el famoso grupo de los lavaplatos y declaró su guerra con La Liendra, uno de los líderes de este grupo.

En una conversación privada con Yina Calderón, otra de las figuras polémicas del reality, La cantante confesó que no se dejará intimidar por nadie dentro de la casa. "Me saca él o lo saco yo", afirmó la participante.

Y agregó: “Me voy tres veces, pero él a mí me respeta mi decisión, porque él a mí me tiene de cocheteo. Ahora sí que me nomine, yo lo nomino, él me nomine… El que se me acerque a decirme algo Yina, se va a formar, porque yo no tengo por qué dar explicaciones”.

Así puede votar por su favorito en La Casa de los Famosos

En primera medida, hay que recordar que el voto que usted decida es de manera positiva, es decir, el famoso que usted elija es para que se quede en la casa y no para eliminarlo.

Bajo este contexto, para votar en La Casa de los Famosos, usted debe seguir estos pasos: