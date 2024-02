Camilo Díaz 'Culotauro' al borde del llanto tras recordar a su papá en la Casa de los Famosos Colombia

La Casa de los Famosos Colombia sigue dando de qué hablar en redes sociales. En sus dos primeras semanas, se han dado alianzas entre los participantes que pertenecen a los equipos 'infierno' y 'cielo'.

No obstante, más allá de estos sucesos, ha habido momentos conmovedores entre los participantes. El último de ellos tuvo como protagonista a Camilo Díaz, más conocido como 'CuloTauro', quien no ocultó su duro pasado y rompió en lágrimas al recordar a su padre.

Culotauro rompió en llanto al recordar a su padre.

Justo cuando los participantes se encontraban en la prueba física para conseguir puntos para hacer el mercado de la casa, el humorista se reunió con Beto Arango, Isabella Santiago y Mafe Walker para sincerarse y tocar su historia.

Al hablar de la convivencia de la casa, Culotauro aprovechó para agradecerles a sus compañeros por cómo lo han acogido. "El conocernos creo que nos ha potenciado y yo, cuando los he conocido, me he potenciado mucho, como artista y también como parte de una familia", dijo, mostrándose afectado.

Acto seguido, el humorista rompió en llanto, pues aseguró que ese ambiente no lo tuvo en el pasado. Nunca se fue esa sensación de no tener el hogar perfecto y, pues, no tengo porque ocultarlo, agregó.

Cabe anotar que este famoso se ha ganado el corazón de todos en la casa por su empatía con los demás. En la última prueba, Díaz fue uno de los que mejor rindió sobre la cinta a pesar de su discapacidad en una de sus piernas.

¿Quién es Camilo Díaz?

Más conocido como 'Culotauro', Camilo Díaz es uno de los humoristas más reconocidos del Stand Up a nivel nacional. A sus 26 años, ya ha participado en varios programas de comedia en internet que se han hecho virales.

Es el caso de ‘Con ánimo de ofender’ y su actual proyecto llamado ‘Por la ventana’, el cual busca hacer peculiares y divertidas entrevistas a diferentes personajes mientras viajan en su carro.

Un elemento con el que le encanta trabajar en su comedia son justamente sus inseguridades y las situaciones incómodas de la vida por las que pasa.