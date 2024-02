Nataly Umaña comienza a llamar la atención en La Casa De Los Famosos: ¿romance a la vista?

Desde que se dio su lanzamiento, La Casa De Los Famosos ha estado bajo el foco de todos los medios especializados en farándula, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido con los participantes dentro de la casa, lo que ha generado un sinfín de comentarios entre todos los seguidores de la producción del Canal RCN y Vix.

Una de las acciones que más ha generado controversia en las redes sociales y medios de comunicación son las presuntas relaciones sentimentales que se pueden formar dentro de la casa, pues varios participantes ya han comenzado a tener ‘coqueteos’ con compañeras, haciendo que se forme un fuerte rumor sobre unas futuras relaciones.

¿Futura relación entre Nataly Umaña y Miguel Melfi en La Casa de Los Famosos?

En esta oportunidad, los encargados de encender el rumor es Nataly Umaña y Miguel Melfi, quienes han sido vistos con acercamientos sospechosos. Una de las personas que fue testigo de ese acercamiento fue La Segura, quien estuvo presente en el comprometedor momento que vivieron la actriz y el cantante panameño.

Según dio a conocer la influenciadora, Nataly Umaña y Miguel Melfi, quienes son integrantes del equipo infierno, tuvieron un choque de miradas y estuvieron bastante cerca, haciendo que se creara un nuevo rumor sobre un presunto romance en La Casa de Los Famosos.

El rumor fue creciendo, luego de que Karen Sevillano, persona que también estuvo presente en ese momento de los participantes, cuestionara al panameño sobre si se sentía atraído por la reconocida actriz. Sin embargo, quiso ir más allá y le preguntó sobre si esa atracción es correspondida por Nataly Umaña.

Puede leer: Ryan Castro preocupó a todos sus seguidores tras fuerte accidente de tránsito en Medellín

Frente al cuestionamiento, Miguel Melfi respondió contundente y sin titubeos que en algunas ocasiones sí se siente correspondido, pero en otras ocasiones no, motivo por el cual, tomó la postura de no forzar las cosas y esperar que todo fluya, pues no quiere ilusionarse con algo que no pueda pasar.

¿Nueva relación en La Casa De Los Famosos?

En medio de una dinámica de integración en la que los participantes departían en el jacuzzi jugando “la verdad o se atreve”, Bolaños contó frente a todos sus compañeros que Juanda le llamaba la atención y se le hacía el integrante más guapo.

Ante esto, la mujer fue retada a besar en el cuello a su compañero en la casa. A pesar de que este encuentro fue corto, sí hubo tensión y atracción entre ambos.

No obstante, este no fue el único encuentro que tuvieron estos dos famosos. Cuando se encontraban en el cuarto 'cielo', Martha contó que había tenido un sueño con el joven y aunque no reveló de qué se trató exactamente, contó que se trató de uno “muy caliente”.

Vale mencionar que usted podrá vivir todo lo acontecido en La casa de los famosos por el Canal RCN o al app Vix 24/7.