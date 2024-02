Omar Murillo se sinceró con Karen Sevillano y La Segura: “Ustedes me parecen falsas”

La tensión de La Casa de Los Famosos sigue creciendo cada vez más, pues luego de tener una semana de buena convivencia, ahora se han dado a conocer algunas inconformidades de algunos famosos, haciendo que los ánimos se comiencen a subir entre los propios participantes de la producción del Canal RCN y la app ViX.

Sin ninguna duda, una de las discusiones que ha levantado polémica dentro de La Casa de Los Famosos es lo acontecido con Omar Murillo, Karen Sevillano y La Segura, quienes tuvieron una fuerte discusión en días anteriores, luego de que ‘Bola 8’ mostrara su inconformismo por las actitudes de las reconocidas influenciadoras.

Contexto de la discusión entre Omar Murillo, La Segura y Sevillano en La Casa de Los Famosos

En capítulos anteriores, se pudo evidenciar la calurosa discusión que tuvieron Omar Murillo, Karen Sevillano y La Segura, la cual dejó bastante afectada a Natalia (La Segura), quien se ahogó en llanto dentro de la habitación, haciendo que los otros participantes de la casa consolaran a la reconocida influenciadora.

A partir de allí, la relación entre Karen Sevillano, La Segura y Omar Murillo se fracturó, haciendo que se vivieran momentos bastante tensos dentro de la casa, pues en varias oportunidades las celebridades han dejado varias actitudes que generan inconformismo dentro de todos los habitantes de la Casa de los Famosos.

Omar Murillo arremetió contra La Segura y Karen Sevillano en La Casa de los Famosos

Ante la difícil situación, Karen Sevillano, La Segura y Omar Murillo tomaron la decisión de hablar para llegar a un consenso y tener una mejor convivencia. Sin embargo, la conversación no llegó a feliz término, teniendo en cuenta las acusaciones que lanzó en primera ocasión La Segura.

“Entonces, a mí esto me parece desgastante. Olvidémoslo, ya uno sabe qué siente en su corazón. Cuando las cosas fluyen, son naturales, no hay que forzarlas, y se nota y se siente”, aseguró La Segura.

Ante las palabras de las influenciadoras, Omar Murillo no se quedó callado y expresó su inconformismo contra ellas “de ustedes hacia mí siento falsedad. Yo lo siento, es mi opinión. Y con todo respeto, muy bien caracterizado, pero es real. Es lo que siento (…) No les creo, no creo, no creo, no creo y ya. Muchas gracias”.

Tras la conversación, Omar Murillo agradeció a las influenciadoras por tomarse el tiempo de hablar para arreglar el problema. Sin embargo, lamentó que no se haya podido a llegar a un feliz término, generando que la tensión en La Casa de Los Famosos siga creciendo.

