Amazon lanza casa prefabricada por menos de 40 millones de pesos: así luce

Amazon, el gigante del comercio electrónico, ha transformado la manera en que los consumidores ven las viviendas, poniendo a disposición del público una variada oferta de casas prefabricadas y modulares que prometen una solución de vivienda rápida, económica y, en muchos casos, ecológica.

Las llamadas tiny houses o casas modulares no son una novedad en el mercado, pero su inclusión masiva en una plataforma como Amazon ha conseguido democratizar su acceso. ¿Qué quiere decir esto? El comprador adquiere la estructura de su futura casa con la misma facilidad que compra cualquier otro producto online, y los componentes llegan a su puerta lista para ser ensamblados.

Este método minimiza el tiempo de obra y reduce significativamente los costes de mano de obra y materiales, que suelen ser los principales disparadores de precios en la construcción tradicional.

La casa prefabricada de Amazon por menos de 40 millones de pesos

El catálogo de Amazon es amplio, ofreciendo desde alternativas básicas que se venden por menos de $10.000 dólares hasta modelos más sofisticados con múltiples habitaciones y acabados de lujo que superan los $50.000 dólares.

Dentro de la variada oferta del e-commerce, un modelo específico de casa prefabricada ha captado la atención global, especialmente por su promesa de ser una alternativa de vivienda ecológica y autosuficiente a un precio extraordinariamente competitivo.

Se trata de una minicasa modular, ofrecida por fabricantes a través de Amazon, que en el mercado se puede encontrar por menos de 40 millones de pesos colombianos (alrededor de $10.378 a $13.000 dólares, dependiendo del modelo y las especificaciones de la plataforma).

La principal ventaja de este modelo, que ha generado furor entre quienes buscan soluciones habitacionales asequibles, radica en su capacidad para reducir drásticamente la factura de luz. Si bien las características específicas varían por fabricante, el diseño de estas micro-viviendas se centra en la eficiencia.

Su construcción, a menudo con un marco de acero y tablero de pared de espuma, no solo la hace resistente a fuertes vientos y terremotos, sino que también ofrece un aislamiento térmico superior. Esto, combinado con una inteligente disposición de ventanas amplias y entradas de luz natural, minimiza la dependencia de la iluminación artificial y los sistemas de climatización, que son los mayores consumidores de energía en un hogar tradicional.

Dentro de las características destacadas de esta casa prefabricada está su sistema de energía. El techo incluye paneles solares diseñados para abastecer de electricidad a los elementos esenciales del hogar.

Una de las versiones más comentadas de estas "mini-mansiones" compactas mide aproximadamente 37 metros cuadrados (unos 19 por 19 pies) y, pese a su tamaño reducido, puede configurarse internamente para incluir hasta tres habitaciones, una cocina equipada y un baño.

Los componentes clave, como el sistema eléctrico y de fontanería, vienen preinstalados para facilitar un montaje rápido.