“Grave error”: la despedida de Caterin genera llanto en la cocina de MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 cerraron un ciclo más en la competencia con la despedida de una de las celebridades.

Por esto, las lágrimas en la cocina no dudaron en asomarse ya que la partida de Caterin Escobar generó un importante sentimentalismo entre sus compañeros y chefs.

Caterin Escobar es eliminada de MasterChef

Cuatro participantes se enfrentaron en el más reciente reto de eliminación por lo que algunos televidentes manifestaron que dicho encuentro era considerado como uno de los desafíos más complejos y controvertidos, hasta el momento.

Patty, Alejandra, Pichingo y Caterin tuvieron que demostrar a los chefs las razones por las que querían seguir en la competencia, por medio de un platillo. Sin embargo, los magistrales jueces expresaron que el nivel que iban a evaluar les iba a complicar la decisión, pues dichos cocineros habían resaltado en la competencia por su preparación y talento.

No obstante, la suerte no jugó en favor de Caterin ya que la actriz cometió un importante error al dejar un fragmento de un elemento desconocido en medio de su preparación. De esta manera, las celebridades manifestaron que la mujer le había dejado la tarea muy fácil a los chefs ya que el desempeño de los demás fue contundente.

Reacciones a la eliminación de Caterin

De esta manera, el chef Jorge Rausch manifestó sentir tristeza al tener que despedir no solo a una participante más, sino también a una buena cocinera.

“Duele mucho más cuando se va un buen cocinero… duele mucho mucho más y en este momento te sentenció una pita. De no haber estado, la decisión hubiera sido mucho más difícil. Dicho eso, eres una persona impecable, bonita, fantástica… un ejemplo de comportamiento, competencia, de todo”, expresó Rausch.

Así mismo, sus compañeros manifestaron que era lamentable que la actriz saliera de la competencia gracias a un descuido ya que era una de las candidatas más predilectas para convertirse en la ganadora de la décima temporada.