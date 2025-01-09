CANAL RCN
¿Romance a la vista?: crecen los rumores sobre la presunta relación entre Caterin Escobar y Mario Yepes

Las celebridades han aumentado las especulaciones sobre su presunta relación.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
09:38 p. m.
Los colombianos han manifestado estar al tanto de los diferentes acontecimientos que se han desarrollado durante MasterChef Celebrity Colombia 2025, pues la competencia ha estado marcada por diferentes giros inesperados en los que se destacan amistades, rencillas, competitividad, entre otros elementos de entretención para los colombianos.

No obstante, algunos participantes se han llevado más la atención que otros. Este es el caso de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, quienes se han dejado ver bastante cercanos en los últimos días.

Caterine Escobar y Mario Alberto Yepes

Los fanáticos de la cocina más importante del país han manifestado su interés por ver de cerca la presunta relación que se ha empezado a rumorear entre la actriz Caterin Escobar y el exfutbolista Mario Yepes, quienes no han dudado en compartir algunos momentos juntos por medio de sus diferentes redes sociales.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado, de manera oficial, su relación, su fanaticada ha manifestado su interés por ver cada momento que suelen compartir juntos.

La más reciente publicación de la mujer, por medio de su cuenta oficial de Instagram, dejó ver a la actriz mientras realizaba un viaje en el que un pequeño detalle se llevó la atención del clip.

Aunque el objetivo de la producción fue dejar ver detalles de su trabajo, en una de las tomas se logra observar al deportista desde uno de los espejos laterales de su automóvil.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de internautas manifestaron su gran emoción al ver como aparentemente se estaría consolidando una mediática relación entre las dos celebridades.

Rencillas entre Ricardo y Carolina en MasterChef

Por otro lado, uno de los más recientes retos en MasterChef Celebrity llevó a que los cocineros tuvieran que trabajar en parejas por lo que Carolina y Ricardo se unieron para llevar a cabo la preparación.

No obstante, la actriz manifestó sentirse aturdida ya que recalcó encontrarse cansada de liderar las preparaciones que, posteriormente, presentaría ante los chefs.

