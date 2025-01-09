Ibai abre debate con su nuevo mundial de desayunos: políticos colombianos se sumaron al dilema

Los internautas han generado un gran debate sobre la originalidad de algunos platillos que popularmente han tomado mayor fuerza dentro de la gastronomía de los diferentes países del mundo.

Aunque no hay exclusividad de la gran mayoría de estos, los internautas han revelado la gran disputa que se ha generado a raíz de las preparaciones más típicas de los países.

Debate sobre la originalidad de las arepas

Ibai es pionero en diferentes dinámicas en redes sociales por lo que sus contenidos poseen millones de likes y visualizaciones. Al ser considerado como uno de los streamers más famosos del mundo, ahora la atención se la ha llevado a raíz del debate que ha abierto con el mundial de desayunos en el que puso como rivales las arepas colombianas versus las venezolanas.

Dentro de la votación, que tomó mayor fuerza en la red social TikTok, miles de usuarios se han dirigido al viral video para comentar, la mayor cantidad de veces, el nombre del país que prefieren para consumir el alimento. El clip, que posee más de un millón de likes y cerca de quinientos mil comentarios, fue el campo de batalla perfecto para que internautas de todo el mundo expresaran sus opiniones.

No obstante, algunos de los comentarios más inesperados correspondieron a los de algunos políticos como Sergio Fajardo y Abelardo De La Espriella, pues ambos se tomaron sus cuentas de la misma red social para comentar e incluso subir videos alusivos al gran debate.

Así mismo, otras celebridades se sumaron a la gran disputa ya que Fanny Lu, Juliana, Sebastián Villalobos, Camilo Arévalo y algunas empresas como inDrive, también comentaron en defensa de la arepa de Colombia.

Batalla de arepas entre Colombia y Venezuela

Pese a los esfuerzos, por parte de los internautas colombianos, el español reveló la votación final por lo que confirmó que Venezuela había obtenido una mayor cantidad de votos en diferentes redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube.

De esta manera, los fanáticos de la batalla viral manifestaron que el país había perdido la primera de muchas otras batallas que el mismo español estaría popularizando los próximos días.