“No solo no recibo ayuda, sino ataques”: Cazzu afirma que cría sola a su hija

La cantante argentina ha vuelto a causar revuelo en las redes sociales tras afirmar que no recibe ayudas en la crianza de su hija.

octubre 16 de 2025
08:12 p. m.
Cazzu ha vuelto a protagonizar una nueva polémica durante su más reciente presentación en México al referirse al proceso de crianza de su hija y la presunta falta de ayudas en dicho proceso.

Ante la euforia de su público, el cantante Christian Nodal se habría pronunciado frente a la polémica por medio de sus representantes legales.

Cazzu afirma que cría sola a su hija

La intérprete de ‘Isla velde’ sorprendió durante su presentación en el país mexicano, show que hizo parte de su gira ‘Latinaje En Vivo Tour’, ya que tuvo un espacio para dedicar una de sus canciones a todas las madres solteras que, “al igual que ella”, enfrentan día a día los retos de ser responsables de la crianza de sus hijas.

Sin embargo, pese a que su mensaje tomó un tono inspirador, que llenó el recinto de aplausos, la mujer aprovechó el momento para explicar que ha recibido diferentes ataques. Aunque no especificó el origen de estos, cientos de internautas asociaron su mensaje con su disputa legal contra Christian Nodal.

“Esta canción la dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos… yo, al igual que ustedes, no solo no recibo ayuda, sino que recibo ataques. Antes yo confiaba en que la paz se podía construir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha”, explicó.

También, hizo énfasis en su situación personal ya que al hablar “desde su posición” la ha llevado a concluir que mientras ejecuta su papel de madre no importa “el amor de un hombre”.

Nodal responde a Cazzu con sus abogados

A través de un comunicado, emitido por medio del representante legal de Nodal, puso en manifiesto que el artista ha cumplido “de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas”. Así mismo, en el documento se asegura que el hombre ha dado millones de pesos mexicanos para los gastos de su hija de dos años por lo que esto estaría soportado por medio de comprobantes oficiales.

Así mismo, se desmintió que el mexicano haya negado los traslados internacionales de la menor al reiterar que incluso, en algunas ocasiones, dichos requerimientos han llegado sin la “anticipación adecuada”.

