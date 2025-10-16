CANAL RCN
Justin Bieber sorprende a sus fanáticos al aparecer junto a Fuerza Regida en Los Ángeles

El cantante es tendencia al viralizarse algunos momentos peculiares de su cercanía con la cultura del país mexicano.

Foto: Captura pantalla TikTok @estilodf y @quiencom
Foto: Captura pantalla TikTok @estilodf y @quiencom

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
05:08 p. m.
Justin Bieber ha vuelto a dar sobre qué hablar en los días más recientes ya que su acercamiento a la cultura de México ha dejado un sin fin de videos y clips que ya se han vuelto material exclusivo para la creación de memes, por parte de los internautas.

Dentro de estos videos se destacan las más recientes apariciones que el intérprete de ‘Get me’ ha tenido junto a la agrupación mexicana Fuerza Regida.

Justin Bieber es viral en México

Todo inició a raíz de un peculiar video en el que se observa al artista bailando al ritmo de las canciones que un grupo de mariachis interpretaron a la salida de un partido de fútbol, en Los Ángeles.

Las imágenes se hicieron rápidamente virales a raíz de los exóticos movimientos que el artista realizó, pues algunos internautas manifestaron que habría realizado una danza propia de la cultura rusa.

Así mismo, en las horas más recientes, se observó un video del canadiense, en medio de un partido de baloncesto, quien se encuentra junto a varios integrantes de la agrupación mexicana Fuerza Regida y recibe una camiseta mexicana con su nombre grabado en la parte trasera.

Las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de seguidores manifestaron su emoción por ver una posible colaboración musical entre la banda y Bieber.

Los icónicos momentos no terminaron ya que en otro de los clips se observa a Justin mientras su emoción se desboca al ver a una banda de Sinaloa. Por esto, decidió tomar los instrumentos para tocar los platillos al sumarse al ritmo.

Aunque algunos fanáticos manifestaron su preocupación por la salud mental del cantante, otros expresaron su emoción al ver al artista integrándose cada día más a la cultura mexicana.

Críticas a Justin Bieber por su álbum musical

Las críticas no se han hecho esperar ya que algunos fanáticos han manifestado su interés por escuchar nuevas canciones del cantante, quien, durante el pasado mes de septiembre, lanzó su séptimo álbum llamado ‘SWAG’.

El disco, que posee 21 canciones con varias colaboraciones, ha sido catalogado como fresco e inspirador. Sin embargo, para otros críticos fue una producción “común” que no reflejaba la verdadera esencia del artista.

