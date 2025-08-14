Mexicano sorprendió y reveló cuáles marcas colombianas son famosas en su país: muchos no son conocidas

La profunda conexión comercial y cultural entre Colombia y México ha venido trazándose desde hace varios años, tanto así que un sinnúmero de productos colombianos se han integrado exitosamente en la vida cotidiana de los mexicanos.

Y es que lejos de ser un fenómeno reciente, esta relación se ha cimentado durante años, alcanzando en 2022 un volumen comercial superior a los 5.700 millones de dólares.

Sin embargo, lo más sorprendente es que, a pesar de su masiva popularidad, muchas de las marcas que triunfan en el país norteamericano permanecían, para la mayoría de los consumidores, en un anonimato respecto a su origen.

Mexicano mostró que productos colombianos son famosos en su país

El que descubrió esta revelación fue un popular video de un creador de contenido mexicano en la red social TikTok. A través de un formato sencillo y directo, el influencer se dedicó a enumerar una serie de marcas que son muy queridas y ampliamente consumidas en México, para luego sorprender a su audiencia al desvelar su verdadera procedencia.

La reacción en línea fue de asombro, demostrando que este "secreto a voces" del comercio binacional no era tan conocido como se podría pensar.

Uno de los casos más paradigmáticos es el de BonIce, una de las empresas productoras de helados más grandes del país, cuyos productos son una constante en cualquier tienda o supermercado. BonIce es una marca local, sinónimo de la infancia. Sin embargo, su origen se remonta a Colombia, donde la compañía creció y se consolidó antes de expandir sus operaciones a México.

Por otro lado, la empresa tecnológica Rappi, por ejemplo, se ha convertido en una de las plataformas de entrega a domicilio más importantes y utilizadas en América Latina. Fundada por emprendedores colombianos, su expansión ha sido un caso de estudio en el sector de las startups, demostrando la capacidad de innovación y la ambición del talento de Colombia para competir y liderar en mercados internacionales.

En el ámbito de la alimentación, se destacan otros ejemplos. Aunque con un nombre ligeramente diferente, el famoso Rico Pollo, conocido en Colombia como Ricostilla, ha conquistado paladares con su sazonador. La cadena de restaurantes Crepes & Waffles también ha logrado replicar su éxito, llevando a México su modelo de negocio basado en la alta calidad y un enfoque socialmente responsable.

Y para los amantes del café, Juan Valdez es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, actuando como un embajador cultural y comercial que ha introducido el sabor auténtico del café colombiano en un mercado tan exigente como el mexicano.

En la industria de la moda, empresas como Totto, Leonisa y Studio F han encontrado un nicho de mercado importante, demostrando que la calidad y el diseño textil colombiano son altamente valorados por los consumidores mexicanos.