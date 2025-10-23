¿Es posible recuperar los mensajes eliminados de WhatsApp?: aquí los pasos

WhatsApp se ha convertido en uno de los sitios más importantes para reservar información confidencial por parte de millones de usuarios, quienes han elegido este sistema no solo para intercambiar mensajes, sino para asegurar sus propias bases de datos.

Ante la ausencia de una papelera de mensajería, existen algunas opciones para lograr recuperar los mensajes que han sido eliminados y se quieren recuperar.

¿Cómo recuperar los mensajes eliminados de WhatsApp?

WhatsApp cuenta con un sistema de copia de seguridad que permite almacenar la información y que sirve como un mecanismo de respaldo ante la pérdida de archivos o conversaciones. Por esto, para que los siguientes pasos funcionen, es indispensable que los usuarios cuenten con una copia de seguridad actualizada ya que de lo contrario no será posible.

Según el sitio web de WhatsApp, el proceso debe iniciar por medio de la reinstalación de la aplicación ya que esto permite buscar, de manera automática, la última copia de seguridad que se haya realizado. Seguido de esto, se debe verificar la cuenta al ingresar el número de teléfono de la línea para detectar su existencia y ubicación.

El tercer paso consiste en seleccionar la opción “restaurar historial de chats” en el momento en que aparezca. Una medida adicional de seguridad se puede presentar por medio del envío de un mensaje de texto en caso de que la verificación en dos pasos o los cifrados de extremo a extremo no estén activos.

Para recuperar los videos eliminados en los chats es indispensable tener activa la opción “incluir videos” en la configuración de la copia de seguridad.

Cabe recalcar que estos procesos se deben llevar a cabo siempre y cuando se haya hecho una copia de seguridad y, después de eliminar los archivos, no se haya realizado una nueva.

¿Cómo eliminar Meta IA de WhatsApp?

El chat con el asistente inteligente de WhatsApp se ha convertido en una verdadera molestia visual que podría alterar el orden de los chats. Por esto, eliminar este chat es posible al dirigirse a su ícono, abrir una conversación, buscar los tres puntos superiores, dar clic en “opciones” y elegir “eliminar conversación”.

La herramienta seguirá funcionando en segundo plano en caso de ser requerida.