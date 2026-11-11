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Abatido alias Negro Perea, uno de los diez cabecillas más buscados del Clan del Golfo

‘Negro Perea' contaba con más de 20 años de trayectoria criminal y las autoridades ofrecían hasta 2.018 millones de pesos por información que permitiera dar con su paradero.

Foto: @ABDELAESPRIELLA

Noticias RCN

noviembre 11 de 2026
11:48 a. m.
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Este 11 de noviembre el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que fue abatido uno de los diez cabecillas del Clan del Golfo que estaba incluido en el listado de los más buscados del país.

Se trata de alias Negro Perea, quien delinquía desde el departamento de Antioquia y quien resultó muerto tras la operación Nehemías, un bombardeo autorizado por el Gobierno.

En el desarrollo de las acciones contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez en zona rural de Tarazá, participó el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.

Además de la muerte de alias Negro Perea, la operación dejó como resultado preliminar otros siete integrantes del grupo armado muertos.

También se logró la incautación de cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. “Además, fue destruido un campamento utilizado para coordinar actividades criminales”.

¿Quién era alias Negro Perea?

‘Negro Perea’, identificado como Haminton Mosquera, contaba con más de 20 años de trayectoria criminal y las autoridades ofrecían hasta 2.018 millones de pesos por información que permitiera dar con su paradero.

Según la información compartida por el mandatario, era el subordinado de alias Gonzalito y se encargaba de ordenar homicidios, ataques contra la fuerza pública y desplazamientos forzados.

También habría estado involucrado en el asesinato de un patrullero de la Policía Nacional en Tarazá el año pasado.

Contundente mensaje del presidente Abelardo de la Espriella

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En su mensaje, el presidente De la Espriella aseguró que su administración seguirá “golpeando la cúpula del Clan del Golfo, debilitando sus finanzas y destruyendo su capacidad criminal”.

Además, envió un contundente mensaje a quienes lideran el grupo: “A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos”.

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