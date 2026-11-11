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Este sería el participante eliminado de MasterChef Celebrity, según la inteligencia artificial.

MasterChef Celebrity entra en su top 10 y la IA anticipó una eliminación. ¿Quién saldrá?

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Foto: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 11 de 2026
12:25 p. m.
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Seis celebridades se enfrentan a una prueba decisiva en MasterChef Celebrity Colombia: solo cinco conseguirán un lugar entre los diez mejores de la temporada. En medio de la expectativa por conocer quién abandonará la competencia, una predicción de inteligencia artificial puso dos nombres en el centro de la atención.

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La tensión aumenta porque los participantes en riesgo ya están a un paso de una de las etapas más importantes del programa. Emmanuel Restrepo, Marcela Carvajal, Sebastián Villalobos, Jimmy Vásquez, Verónica Orozco y Tuto Patiño deberán demostrar sus habilidades frente a los jurados para continuar en la competencia.

¿Quién sería el próximo eliminado de MasterChef Celebrity?

Al consultar a la inteligencia artificial sobre el posible resultado de este reto, el nombre de Emmanuel Restrepo apareció como el principal candidato a abandonar la cocina y luego le sigue Jimmy Vásquez, quien también figura entre los participantes con mayor riesgo de salir.

De acuerdo con esta predicción, la eliminación estaría entre estos dos concursantes. Sin embargo, se trata de una estimación y no de información oficial sobre el resultado de la prueba. La decisión dependerá de las preparaciones que presenten y de la evaluación de los chefs.

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La situación también tiene un ingrediente particular con Tuto Patiño, quien regresa directamente a un reto de eliminación después de haberse ausentado por motivos de salud.

¿Quiénes ya consiguieron un lugar en el top 10?

Mientras seis participantes se juegan su continuidad, otros cinco ya aseguraron su paso a la siguiente etapa: Julieta, Emiro Navarro, Sebastián Vega, Pautips y Robert Farah.

El extenista fue uno de los protagonistas del más reciente capítulo al conseguir su lugar entre los diez mejores. Durante la presentación de su plato, la chef Belén Alonso lo puso nervioso al reservarse su opinión sobre la preparación, una situación que terminó generando expectativa frente al veredicto.

La competencia también ha dejado varias despedidas. Entre los famosos que ya salieron se encuentran Hugo Gómez, Angélica Blandón, Diana Mina, Lina Tejeiro, Luisa Vergara, Iván Marín, Milena López, Tavo Bernate, Víctor Tarazona, Martica Restrepo, Virginia Lizcano, Mariana Mozo y Luciano D'Alessandro.

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La salida de este último fue especialmente emotiva para sus compañeros, en particular para Emiro Navarro, quien expresó cuánto le afectó su eliminación.

 

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