Desgarrador: este fue el último momento que Yeison Jiménez vivió junto a su esposa y sus hijos

El último conductor que transportó a Yeison Jiménez no solo contó cómo fueron sus últimas horas, sino que también cómo transcurrió el 9 de enero.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

enero 21 de 2026
07:48 a. m.
Yeison Jiménez, el cantante que se había posicionado como el mejor de la música popular colombiana en la actualidad, murió el pasado 10 de enero, a sus 34 años.

El artista llegó al Aeropuerto de Paipa sobre las 3:50 de la tarde y abordó su avioneta con la intención de viajar hasta Medellín. Junto a él iban Juan Manuel Rodríguez, Waisman Mora, Óscar Marín y Jefferson Osorio, sus compañeros de trabajo.

Sin embargo, la avioneta despegó con dificultades y, aproximadamente tres minutos después, se precipitó, se estrelló en la vereda Romita y explotó dos veces, según las autoridades y los testigos.

La noche anterior, Yeison Jiménez había estado presente en un concierto que se realizó en Málaga, Santander. Además, de acuerdo con el conductor que lo transportó, ese mismo 9 de enero fue la última vez que compartió un momento junto a su esposa y sus hijos.

Esta fue la última vez que Yeison Jiménez estuvo junto a su esposa y sus hijos

Rodolfo Monroy, el último conductor que transportó a Yeison Jiménez en una camioneta blanca, le reveló a El Tiempo que, en la tarde del viernes 9 de enero, el cantante llegó al Aeropuerto de Paipa junto a su esposa y sus hijos.

De acuerdo con el conductor, el intérprete de 'Aventurero' estaba en Medellín con su familia y, en principio, la idea era que la avioneta volara hasta Guaymaral para que su esposa y sus hijos se desplazaran hacia la casa.

Sin embargo, por cuestiones de tiempo, la aeronave siguió derecho hasta Paipa y, posteriormente, se devolvió hasta Guaymaral únicamente con Sonia Restrepo y sus pequeños.

Además, el conductor le precisó a El Tiempo que en ese mismo lugar fueron recogidos los cuatro integrantes del equipo de trabajo de Yeison Jiménez para que se encontraran con el cantante en Paipa y continuaran su camino hasta Málaga, Santander.

¿Cuál fue la última publicación de Yeison Jiménez en sus redes sociales?

El 10 de enero, en horas de la mañana, Yeison Jiménez publicó un video cantando 'Ni tengo ni necesito' en un concierto y escribió el siguiente mensaje:

Siempre humilde porque lo que Dios da también lo puede quitar.

 

