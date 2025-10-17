El lujo, la estabilidad económica y la calidad de vida son factores que determinan dónde eligen residir las grandes fortunas. Un informe reciente de la consultora internacional Henley & Partners, especializada en migración por inversión, reveló las 10 ciudades del mundo donde prefieren vivir los millonarios, una lista que refleja cómo los patrones de riqueza están cambiando a nivel global.

Según el estudio World’s Wealthiest Cities Report 2024, más de 5,5 millones de personas con un patrimonio superior al millón de dólares residen en apenas unas cuantas metrópolis.

Entre ellas destacan Nueva York, Los Ángeles, Londres, Singapur y Hong Kong, que lideran el ranking por su poder financiero, oferta cultural y ambiente de negocios.

¿Cuáles son las 10 ciudades del mundo donde prefieren vivir los millonarios?

De acuerdo con los datos de Henley & Partners, la lista la encabeza Nueva York (EE. UU.), con más de 349.000 millonarios, seguida de Los Ángeles (298.000), Tokio (298.000), Singapur (244.800) y Londres (227.000).

El top 10 se completa con París, Hong Kong, Beijing, Shanghái y Sídney, todas con una infraestructura de clase mundial, excelentes servicios y una economía diversificada.

Estas ciudades se caracterizan por ofrecer entornos fiscales favorables, estabilidad política, educación de calidad y acceso a oportunidades de inversión.

Además, muchas de ellas cuentan con climas atractivos, seguridad y conectividad global, aspectos que valoran quienes manejan grandes fortunas.

¿Por qué las ciudades más elegidas por los millonarios impulsan la economía global?

Los economistas explican que las urbes donde se concentran los millonarios suelen atraer más inversión extranjera, impulsar el sector inmobiliario y generar empleo en industrias como el lujo, la tecnología, la salud y el turismo.

De hecho, según el Boston Consulting Group, las ciudades con mayor concentración de millonarios aportan cerca del 45 % de la riqueza privada mundial.

Según los análisis, las 10 ciudades del mundo donde prefieren vivir los millonarios no solo son centros financieros, sino también motores de innovación, cultura y turismo.

Su capacidad para atraer capital y talento las mantiene como epicentros de la economía global y destinos deseados por quienes buscan prosperar en todos los sentidos.