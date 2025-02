Claudia Bahamón reveló que está enfrentando problemas de salud: ¿de qué se trata?

Claudia Bahamón, la destacada actriz, modelo y presentadora de MasterChef Celebrity Colombia, el reality de cocina más importante del país, apareció en sus redes sociales este 27 de febrero, pero entregó un mensaje que ha preocupado a sus seguidores.

La razón es que confesó que pasó por el quirófano hace aproximadamente cuatro meses y que ha estado enfrentando algunos problemas de salud en el último tiempo. ¿Cuáles son los síntomas? En Noticias RCN les informamos los detalles que comunicó la misma presentadora.

¿Qué problema de salud tiene Claudia Bahamón?

En una historia de Instagram, Claudia Bahamón confirmó que en noviembre tuvieron que extraerle la vesícula de su cuerpo y que desde ese entonces ha tenido una serie de problemas con su digestión.

"Me operaron y me sacaron la vesícula. Me dijeron que la vida seguía como nada, pero al parecer el tema de la digestión es complejo", escribió Claudia Bahamón en la red social.

"Todo me cae mal, me genera náuseas, diarrea, acidez y malestar general. He pensado que es un virus, pero se repite todo esto al menos cada dos semanas y hoy (27 de febrero) me dijeron que estaba deshidratada mal", agregó.

De igual manera, la importante presentadora de MasterChef Celebrity Colombia hizo énfasis en que ha sentido mareo por la deshidratación y que ha estado investigando y ha descubierto que la cirugía de extracción de vesícula es recurrente. Por lo mismo, les pidió a sus internautas que, siempre y cuando tengan conocimiento, puedan hacerle llegar algunos consejos fundamentales para entender cómo llevar su vida sin que todo lo que coma le caiga mal.

Foto: @claudiabahamon en Instagram.

Claudia Bahamón reveló quién la está cuidando en medio de su problema de salud

En una historia posterior que Claudia Bahamón subió en su Instagram, mostró que le dijo a su mamá que la necesitaba y que ella llegó de inmediato a cuidarla.

"Dije 'mamita, te necesito'. 1, 2, 3, avión y llegó", aseguró.