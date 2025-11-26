Claudia Bahamón dedicó sentidas palabras tras el triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi se coronó como la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025 tras presentar un menú que deslumbró a los jueces por su técnica, equilibrio y sabor.

¿Cómo fue el menú ganador de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025?

Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Valentina Taguado y Violeta Bergonzi tuvieron 60 minutos para preparar tres platos: entrada, plato fuerte y postre. Cada propuesta debía reflejar su identidad y mantener un hilo conductor.

Para esta final, Violeta eligió exaltar sus raíces caucanas y la tradición de la Semana Santa en Popayán . Su menú estuvo compuesto por:

Entrada: langosta al carbón.

Plato fuerte: El caballero del santo sepulcro, una preparación con salmón, zanahorias glaseadas, verduras a la parrilla y una salsa de champagne.

Postre: El monaguillo, un dulce con base de chocolate, tres leches y maní.

La coherencia temática, la técnica y el equilibrio entre los tres platos hicieron que Violeta se llevara el título de la competencia culinaria.

¿Qué dijo Claudia Bahamón sobre el triunfo de Violeta Bergonzi?

La presentadora Claudia Bahamón celebró la victoria y destacó lo especial que ha sido esta temporada para ella.

MasterChef se ha convertido en un ritual en Colombia. Es un símbolo de mérito, de pasión, de creatividad y de resiliencia. Un lugar donde el talento se cocina a fuego lento y donde cada historia encuentra su propio sabor, expresó.

Luego, la host digital del programa dedicó unas emotivas palabras a Violeta, resaltando su compromiso, entrega y actitud durante toda la competencia. Sus palabras fueron:

Ganó el riesgo

Ganó el amor por los orígenes.

Ganó el respeto por los productos.

Ganó la historia detrás de cada plato.

Ganó la vulnerabilidad de quien se atreve.

Ganó la valentía de quien no se rinde.

Ganó la belleza de cocinar con el alma.

"Gracias a la Viole linda por inspirarnos.

Siempre llena de certeza me dijiste que ibas a ganar jajajajaja te quiero bola! Ganaste!!!!!", destacó Claudia Bahamón.