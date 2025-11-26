CANAL RCN
Tendencias

Claudia Bahamón dedicó sentidas palabras tras el triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity

La presentadora Claudia Bahamón celebró el triunfo de Violeta Bergonzi y destacó lo especial que es el programa para ella.

Claudia Bahamón reacciona al triunfo de Violeta Bergonzi
Foto Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
03:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Violeta Bergonzi se coronó como la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025 tras presentar un menú que deslumbró a los jueces por su técnica, equilibrio y sabor.

Valentina Taguado reaccionó tras perder la final de MasterChef Celebrity: "¿Para qué destilar tanto odio?"
RELACIONADO

Valentina Taguado reaccionó tras perder la final de MasterChef Celebrity: "¿Para qué destilar tanto odio?"

¿Cómo fue el menú ganador de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025?

Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Valentina Taguado y Violeta Bergonzi tuvieron 60 minutos para preparar tres platos: entrada, plato fuerte y postre. Cada propuesta debía reflejar su identidad y mantener un hilo conductor.

Para esta final, Violeta eligió exaltar sus raíces caucanas y la tradición de la Semana Santa en Popayán. Su menú estuvo compuesto por:

  • Entrada: langosta al carbón.
  • Plato fuerte: El caballero del santo sepulcro, una preparación con salmón, zanahorias glaseadas, verduras a la parrilla y una salsa de champagne.
  • Postre: El monaguillo, un dulce con base de chocolate, tres leches y maní.

La coherencia temática, la técnica y el equilibrio entre los tres platos hicieron que Violeta se llevara el título de la competencia culinaria.

Mejores reacciones y memes que dejó la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025
RELACIONADO

Mejores reacciones y memes que dejó la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025

¿Qué dijo Claudia Bahamón sobre el triunfo de Violeta Bergonzi?

La presentadora Claudia Bahamón celebró la victoria y destacó lo especial que ha sido esta temporada para ella.

MasterChef se ha convertido en un ritual en Colombia. Es un símbolo de mérito, de pasión, de creatividad y de resiliencia. Un lugar donde el talento se cocina a fuego lento y donde cada historia encuentra su propio sabor, expresó.

Luego, la host digital del programa dedicó unas emotivas palabras a Violeta, resaltando su compromiso, entrega y actitud durante toda la competencia. Sus palabras fueron:

  • Ganó el riesgo
  • Ganó el amor por los orígenes.
  • Ganó el respeto por los productos.
  • Ganó la historia detrás de cada plato.
  • Ganó la vulnerabilidad de quien se atreve.
  • Ganó la valentía de quien no se rinde.
  • Ganó la belleza de cocinar con el alma.

"Gracias a la Viole linda por inspirarnos.
Siempre llena de certeza me dijiste que ibas a ganar jajajajaja te quiero bola! Ganaste!!!!!", destacó Claudia Bahamón.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

¿Greeicy Rendón está embarazada? Este VIDEO encendió las redes

Artistas

Hassam, el reconocido comediante, volvió a reportarse desde un hospital: ¿cuál es su estado de salud?

Artistas

Reconocido cantante fue bajado de un avión: el piloto lo expulsó

Otras Noticias

Estados Unidos

Ataque armado contra soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

La Casa Blanca confirma que el presidente Donald Trump fue informado de lo ocurrido.

Hugo Rodallega

Hugo Rodallega estalló tras la penosa derrota de Santa Fe ante Tolima en El Campín: "un desastre"

Hugo Rodallega salió a dar la cara por la penosa actuación de Independiente Santa Fe ante Tolima en El Campín. ¿Qué dijo el goleador?

Policía Nacional

Golpe al Clan del Golfo: cayó alias Dago, coordinador del reclutamiento de jóvenes en Bolívar

Dian

DIAN anunció aumento de controles por Black Friday y Black Days: visitarán más de 14.000 establecimientos

Enfermedades

Piden retirar producto para bebés que se comercializa en Colombia: alertan por grave enfermedad