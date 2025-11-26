Valentina Taguado reaccionó tras perder la final de MasterChef Celebrity: "¿Para qué destilar tanto odio?"

Este 25 de noviembre, se emitió la final de MasterChef Celebrity Colombia 2025, donde Violeta Bergonzi se consagró como la ganadora de la décima edición del reality, superando a Carolina Sabino, Valentina Taguado y Alejandra Ávila.

Las reacciones no se hicieron esperar, pero Taguado entregó mayores detalles de lo que fue la final durante la emisión del programa '¿Qué hay pa' dañar'? En el matutino del Canal RCN, habló con el comediante Andrés Torres sobre la experiencia.

¿Qué dijo Valentina Taguado tras la final?

Inicialmente, señaló que vivió una sensación extraña, pues por primera vez tuvo que escuchar la evaluación de los jurados viendo el programa en televisión, pues en esta final solamente prepararon y presentaron los platos.

Señaló que lo que más le preocupó era lo que dijeron del postre. "Yo pegué un grito", pues indicó que ignoró las recomendaciones del chef que le ayudó con las recetas para esta final. Eso sí, resaltó que estuvo muy contenta con el resultado final.

Quedé muy feliz con el postre. Me fui de MasterChef con el mejor postre, yo con eso tengo... Le gustó a Nicolás que él no come dulce y dijo que estaba perfecto.

La reflexión de Valentina Taguado tras el final de MasterChef

Quiero recordarles que esto es un programa de entretenimiento, que aquí gana la cocina. Quizá algunos cometimos más errores que otras y por eso ganó Violeta, pero yo pienso que no se estrese, para qué destilar tanto odio por un programa de entretenimiento.

Valentina explicó que está agradecida con las personas que la conocieron tras el reality y ahora la siguen, pero les pidió que no difundan mensajes de odio a las otras finalistas. "Ni ellas ni yo somos robots".