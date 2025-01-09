CANAL RCN
Claudia Bahamón comparte picnic en su hogar con participantes de MasterChef: ¿quién faltó?

Las imágenes ya son virales en redes sociales por la participación de la mayoría de las celebridades.

septiembre 01 de 2025
07:09 p. m.
Los fanáticos de MasterChef Celebrity Colombia 2025 han manifestado su gran emoción por ser testigos de una de las temporadas con mayores sorpresas y niveles de profesionalismo en la cocina más famosa del país.

Pese a las diferentes rencillas que algunos famosos han protagonizado, durante su paso por la competencia, algunos se reunieron para disfrutar un espacio fuera del estudio.

Participantes de MasterChef hacen picnic

En las horas más recientes, se han viralizado imágenes en las que se observan a varios participantes y exparticipantes de la competencia reunidos juntos durante un especial picnic que se habría realizado en el hogar de la presentadora Claudia Bahamón.

La especial reunión habría contado con la presencia de varias celebridades de la actual temporada como Julián, Jorge, Violeta, Alejandra, Michelle, Valentina, Raúl, Nicolás, Luis Fernando, el chef Nicolás de Zubiría, entre otros asistentes. No obstante, algunos internautas cuestionaron la ausencia por parte de los demás participantes del juego, incluidos el chef Jorge Rausch y la chef Belén.

Así mismo, la reunión se prestó para que algunas celebridades mostraran lugares inéditos de la gran vivienda en la que reside la presentadora, quien cautivó a sus fanáticos al lucir de manera natural en las fotografías sin llevar puesto ningún tipo de maquillaje en su rostro.

Los internautas recalcaron la gran cercanía con la que algunas cocineras como Michelle y Valentina interactuaron, pues las famosas habrían tenido algunos conflictos durante su paso por la competencia.

Diferencias entre Ricardo y Carolina en MasterChef

Por otro lado, el reciente reto en la cocina más famosa del país se prestó para que los cocineros tuvieran que cocinar en parejas para sorprender a los chefs. Sin embargo, la actriz Carolina Sabino manifestó su tristeza al tener que trabajar con Ricardo Vesga, pues explicó que se sentía cansada de tener que dirigir las preparaciones.

No obstante, el actor recalcó que su compañera no iba a tomar bien que él fuera quien dirigiera la preparación por lo que dejó que ella tomara la batuta del reto.

De esta manera, se presentaron algunos choques en la cocina ya que ambos actores dejaron saber sus diferencias en las entrevistas individuales que ofrecieron durante el reto.

