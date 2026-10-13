Claudia Bahamón y el desgarrador testimonio sobre los últimos minutos de vida de su padre

Un conmovedor relato se dio a conocer durante uno de los más recientes retos en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia, lugar que se convirtió casi que en un confesionario para algunos participantes y chefs.

Pero la atención se la llevó especialmente la presentadora Claudia Bahamón ya que la mujer decidió abrirse al compartir una de las más desgarradoras anécdotas de su vida y su padre.

Claudia Bahamón sobre la muerte de su padre

Uno de los más recientes retos en la cocina de MasterChef tocó fibras profundas entre todos los presentes en la competencia. Este se dio en el marco del más reciente reintegro de Sebastián Vega y Virginia Lizcano, quienes sorprendieron a los chefs con sus exquisitas preparaciones.

Al iniciar el reto, Bahamón se sinceró al recalcar la importancia de llamar, comunicarse y expresar los sentimientos hacia los seres más queridos. Sin embargo, su discurso se vio interrumpido por la desgarradora anécdota del accidente automovilístico que sufrió su padre y que acabó con su vida.

Según la presentadora, el hombre sufrió un microsueño que lo llevó a chocar aparatosamente. Pese a los daños que este tuvo en su cuerpo, optó por tomar su teléfono para llamar a la mujer, quien, al encontrarse a tres horas de diferencia en la franja horaria, no logró contestar al estar durmiendo.

Luego de tres llamadas perdidas, el padre de Bahamón se contactó con otro de sus hijos para darle a conocer lo que había ocurrido, su estado de salud al ver serias afectaciones en sus piernas y solicitar excusas por haberse quedado dormido.

“Ahí me llama mi hermano y me cuenta ‘Nena, mi papá me acaba de llamar, se chocó, pero está bien’. Miro el teléfono y veo sus llamadas perdidas (...) lo primero que hago es claramente devolverle la llamada y nunca me contestó porque a los 20 minutos ya se había muerto, se le pinchó el pulmón y había dejado de respirar”, aseguró.

Claudia Bahamón hace sentida reflexión en MasterChef

Seguido de esto, la presentadora hizo una conmovedora reflexión sobre la importancia de dar a conocer los sentimientos hacia los seres amados ya que reiteró su interés por haber logrado sostener su última comunicación telefónica con su padre.

“Yo me quedé con las ganas de esta última llamada. Pero si hay mucha gente viéndonos habrá seguramente personas que quisieran hacer esa llamada y ojalá la hagan porque es una forma de sanar también o de decir esas palabras que quisimos decir y no alcanzamos”, finalizó.