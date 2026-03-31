“Es manipulador”: Yuli Ruiz se despachó contra Alejandro Estrada tras ver la opinión del público

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia se encuentran atravesando por la semana número 12 que inició con la ausencia de la famosa Yuli Ruiz, quien recibió la votación más baja entre sus demás compañeros de juego.

Sin embargo, su salida se ha visto permeada por una serie de polémicas junto a Alejandro Estrada ya que ambos protagonizaron un relacionamiento cercano que, tiempo después, se transformó en una contundente rivalidad.

¿Qué dijo Yuli Ruíz sobre Alejandro Estrada?

Como era de esperarse, la antioqueña fue entrevistada durante su gira de medios tras salir de la casa más famosa del país. Por esto, tuvo la oportunidad de hablar sobre su relación con el actor, pues manifestó que la percepción de lo que se vive dentro de la competencia es completamente diferente a la que los televidentes observan.

Así mismo, recalcó su posición sobre las presuntas “manipulaciones” por parte del hombre ya que recalcó que se percató de que este había manifestado que tenía dos juegos diferentes durante su paso en la competencia.

“Con mi relación no fue muy honesto después de ver el cine porque no es justo que un hombre diga que yo le puedo gustar del cuello para abajo. Eso es un insulto hacia una mujer. Dentro de la casa es muy evidente, pero por fuera lo ven como el caballeroso”, explicó.

Yuli Ruiz habló sobre Nataly Umaña

La mujer también decidió hacer énfasis en la finalización del romance entre Estrada y su exesposa Nataly Umaña. Hizo énfasis en que ella logró percatarse de su “verdadera personalidad” en tan solo dos meses.

“Alejandro sí es manipulador y controlador. En su momento puse a Alejandro en un estatus super alto, pero ahorita que tuve la oportunidad de convivir con él es algo totalmente diferente y ahora entiendo por qué se le acaba un hogar de doce años”, finalizó la mujer.

Por supuesto, sus declaraciones ya han abierto un amplio debate en redes sociales ya que cientos de usuarios manifestaron que todos los participantes, al parecer, mantienen “alterada la percepción de la realidad” por el aislamiento.