Cabecillas con orden de captura suspendida en Antioquia que estén presos no quedarán libres

En las últimas horas, se conoció la suspensión temporal de las órdenes de captura contra 23 cabecillas que operan en Medellín y el Valle de Aburrá.

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Frente a este asunto se refirió la Fiscalía. Por un lado, precisó que la solicitud de levantar las órdenes la hizo la oficina del Comisionado el pasado 24 de febrero, con el respaldo de varias leyes, sentencias y decretos.

Solicitud la hizo el Gobierno

Sin embargo, recalcó que la decisión no cobija la concesión de la libertad para quienes estén privados de la libertad en la cárcel bajo el cumplimiento de condenas o medidas de aseguramiento. Cambiar este estado no es competencia de la Fiscalía.

Ahora bien, también mencionó que las suspensiones regirán en un lapso de seis meses, tiempo en el cual se espera que los beneficiados participen en Espacios de Conversión Socio jurídicos que estén estipulados por el Gobierno en aras del sometimiento.

Otro aspecto clave es que si alguno es sorprendido cometiendo un crimen grave en flagrancia en los sitios donde se llevarán a cabo los espacios (Medellín, Valle de Aburrá y Rionegro), podrán ser arrestados.

¿Para quiénes aplica la medida?

La medida cobija a: Albert Antonio Henao Acevedo, alias ‘Alber’; Freyner Alfonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias ‘El Montañero’; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias ‘Vallejo’; José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’; Juan Camilo Rendón Castro, alias ‘Saya’; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’; y Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias ‘El Abogado’.

De acuerdo con lo mencionado por la oficina del Consejero Comisionado de Paz, el propósito de levantar las órdenes busca el desescalamiento de la violencia urbana en la ciudad y los municipios aledaños en pro de avanzar con los diálogos bajo la política de paz total.

Tal y como lo mencionó la Fiscalía, esto no implica la excarcelación de los cabecillas que estén privados de la libertad.