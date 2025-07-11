Clonar una mascota: ¿cuánto cuesta y qué riesgos implica?

En redes sociales se ha viralizado una historia que ha causado sorpresa y controversia entre los amantes de los animales y los seguidores del deporte. Se trata de un caso protagonizado por el exjugador de fútbol americano Tom Brady, quien, según medios internacionales, habría clonado a su perrita pitbull tras su fallecimiento.

¿Cuánto cuesta clonar a una mascota?

El siete veces campeón del Super Bowl perdió a su mascota en 2023, lo que —de acuerdo con versiones difundidas por portales estadounidenses— lo llevó a explorar la posibilidad de recrear genéticamente a su compañera canina. Para lograrlo, habría tomado una pequeña muestra de sangre antes de su muerte, material que luego fue

De acuerdo con la información divulgada por medios internacionales, el costo del procedimiento oscila entre 50.000 y 85.000 dólares, es decir, entre 193 y 327 millones de pesos colombianos.

El resultado de este experimento biotecnológico es Junie, una nueva perrita pitbull idéntica a la anterior, que ya ha sido presentada por el exjugador en sus redes sociales.

¿Vale la pena gastar en clonar una mascota?

Los estudios realizados en ovejas y otros mamíferos clonados han revelado efectos adversos significativos para la salud, que podrían aplicarse también a la clonación de mascotas. Entre las consecuencias más frecuentes se encuentran un aumento del tamaño al nacer y diversos defectos en órganos vitales, como el hígado, el cerebro y el corazón.

Además, los animales clonados pueden experimentar envejecimiento prematuro y problemas en el sistema inmunitario, lo que los hace más vulnerables a enfermedades. Otro factor preocupante está relacionado con la edad de los cromosomas en las células clonadas. Durante los ciclos normales de división celular, las puntas de los cromosomas, conocidas como telómeros, se acortan, lo que puede afectar la longevidad y la salud general del animal.

En conjunto, estos hallazgos sugieren que, aunque la clonación permite replicar genéticamente a un animal querido, no garantiza que el clon sea completamente saludable ni que viva una vida libre de complicaciones médicas.