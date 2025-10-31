CANAL RCN
Nuevos detalles sobre el delicado estado de salud de la perrita Samantha maltratada por su 'dueño'

Autoridades confirmaron el delicado estado de salud de la perrita Samantha, luego de ser rescatada del maltrato vivido por un hombre en Bogotá.

Perrita Samantha estado de salud
Foto: Protección Animal Bogotá

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
04:43 p. m.
Colombia sigue conmovida por el caso de la perrita Samantha, víctima de un grave episodio de maltrato en un edificio residencial del norte de Bogotá.

Tras ser rescatada por las autoridades, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) dio a conocer el estado de salud de la perrita Samantha, un informe que ha despertado preocupación y solidaridad entre los ciudadanos.

De acuerdo con el reporte veterinario, la canina de raza Golden Retriever, de 14 años, presenta diversas afectaciones físicas derivadas de los golpes recibidos y de condiciones previas no tratadas. Los especialistas determinaron que padece dolor en la columna, las costillas y las articulaciones, además de lesiones dermatológicas que están bajo constante observación.

Informe médico sobre el estado de salud de la perrita Samantha

El IDPYBA informó que los estudios radiográficos evidenciaron una fractura antigua en una costilla del lado izquierdo y alteraciones degenerativas crónicas en la columna vertebral, lo que indica que Samantha sufrió maltrato o descuido prolongado.

Asimismo, una ecografía abdominal mostró cambios en el bazo, motivo por el cual los veterinarios realizan pruebas adicionales para determinar su origen. Actualmente, la perrita se encuentra bajo tratamiento especializado para el control del dolor y recibe atención permanente por parte del equipo médico y de bienestar animal.

Las autoridades distritales recalcaron que el estado de salud de la perrita Samantha está siendo monitoreado de cerca, y que se garantiza un proceso de recuperación digno, con acompañamiento integral y vigilancia constante.

Las acciones legales por el caso de maltrato en Bogotá

El maltrato contra Samantha se conoció gracias a un video difundido en redes sociales que mostraba la brutal agresión por parte de su tenedor.

Tras las denuncias ciudadanas, la Policía Ambiental y Ecológica, junto con la Alcaldía Local de Usaquén y la Fiscalía General de la Nación, intervinieron para rescatar al animal y abrir una investigación penal contra el responsable.

El IDPYBA reiteró su compromiso con la defensa de los animales y recordó que la violencia hacia ellos es un delito sancionado por la ley colombiana. Mientras tanto, Samantha continúa recuperándose rodeada del cuidado, la compasión y el apoyo de todo un país que exige justicia por ella.

