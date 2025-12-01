‘El diablo viste a la moda 2’ lanzó su primer tráiler: esta es la fecha de estreno

Después de dos décadas del estreno de su primera entrega, 'El diablo viste a la moda' (The Devil Wears Prada) regresará a la gran pantalla en 2026, prometiendo convertirse en uno de los lanzamientos más esperados del próximo año.

Así fue el anuncio del 'Diablo viste a la moda 2'

El anuncio fue realizado por 20th Century Studios, que reveló el primer tráiler oficial de la secuela. En el adelanto se observa a Miranda Priestly (interpretada por Meryl Streep) caminando con sus icónicos tacones hacia el ascensor de la revista Runway, mientras detrás de ella aparece Andy Sachs (Anne Hathaway), su recordada asistente.

Anne Hathaway compartió el video en sus redes sociales junto a un mensaje especial: “Hoy es el cumpleaños de todos”, haciendo alusión a su propio cumpleaños número 43.

Detalles sobre 'El diablo viste a la moda 2'

De acuerdo con información publicada por Variety, la historia seguirá a Miranda Priestly, ahora enfrentando los retos de un mundo en el que el periodismo impreso se encuentra en decadencia.

En esta nueva trama, la editora de Runway se cruzará nuevamente con Emily Charlton (Emily Blunt), su antigua asistente, quien ahora es una influyente ejecutiva en una empresa de lujo con un presupuesto publicitario que Miranda necesita desesperadamente.

Por el momento, se dice que la película estará en las salas de cine a partir del 1 de mayo del 2026, la expectativa entre los fanáticos es alta, especialmente por ver el reencuentro del trío protagónico que marcó a toda una generación.