CANAL RCN
Tendencias

Así fue el encuentro entre Valentina Castro y Karol G en el show de Victoria’s Secret 2025

Las colombianas alzaron sus alas en el famoso escenario e impactaron con su encuentro.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
02:47 p. m.
El mundo se encuentra conmocionado tras la participación de Valentina Castro en la más reciente edición del Fashion Show de Victoria´s Secret en donde la colombiana compartió escenario con las supermodelos más importantes de todos los tiempos.

Valentina Castro reacciona a su pasarela en Victoria’s Secret

La joven de Tumaco no dudó en tomar su cuenta oficial de Instagram para compartir detalles desde su audición hasta el mensaje que confirmó su participación en el importante evento.

Fue así como dejó ver su proceso de preparación en los gigantescos camerinos rosas en donde compartió algunas palabras de agradecimiento con sus seguidores.

“Hola, mi Colombia hermosa… gracias a todos por el apoyo, les mando muchos besos, abrazos y buenas vibras. Nos vemos en el desfile de Victoria’s Secret”, expresó minutos antes de salir a la pasarela.

El momento de su pasarela llegó por lo que la joven salió realizando una imponente coreografía en el escenario, mientras lució una exclusiva línea deportiva de la lujosa marca que incluía una sudadera de color rosa, tacones negros, gorra negra y unas pequeñas alas que sobresalían del buso.

Su pasarela se llevó a cabo mientras la agrupación Twice se encontraba interpretando la segunda canción de su performance. De esta manera, la modelo no dudó en expresar su emoción mientras estuvo en tarima ya que saludó a quienes se encontraban ovacionándola.

Valentina Castro junto a Karol G en Victoria’s Secret

Por supuesto, el internet se paralizó con la icónica presentación que llevó a cabo Karol G ya que millones de internautas manifestaron que su performance llevó el show a una altura nunca antes vista.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la jornada fue cuando Castro y Giraldo se encontraron ya que dicho instante quedó registrado por medio de una fotografía.

El encuentro estuvo marcado por grandes felicitaciones entre ambas, quienes ya se siguen respectivamente en Instagram y han intercambiado mensajes en sus últimas publicaciones.

