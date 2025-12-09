¿Cómo crear imágenes con famosos utilizando la IA? Aquí el paso a paso
En redes, se viralizó una tendencia en la que muchas personas utilizan la IA para generar imágenes junto a famosos. Aquí le contamos para qué sirve.
Noticias RCN
septiembre 12 de 2025
Crear imágenes tipo Polaroid junto a celebridades, ya sean actores, cantantes, artistas o deportistas, se ha convertido en una tendencia que gana cada vez más popularidad en redes sociales.
¿Cómo se pueden crear imágenes junto a su artista favorito?
- Elige al artista y la interacción: Es necesario explicar cómo la persona quiere la foto junto con su celebridad (ya sean abrazados, cantando, bailando, entre otros).
- Describe tu apariencia: Especifica tu vestimenta, expresión facial y la posición que deseas tener al lado del artista.
- Define la estética de la foto: Detallar el estilo de la fotografía, ya sea con bordes blancos, colores específicos o textura con grano.
- Carga primero tu foto y luego la del artista: La herramienta sabrá cómo integrarlos en la misma imagen.
¿En qué aplicación se pueden crear las imágenes?
Las imágenes pueden generarse con ayuda de Gemini, un modelo visual disponible tanto en el navegador como en aplicaciones móviles.
Sin embargo, si lo que se busca es mayor calidad, control o posibilidades de edición avanzada, la opción ideal es Nanobana, una herramienta que permite trabajar con imágenes más complejas
¿Cuáles son algunos consejos para obtener los mejores resultados?
- Sé específico en el prompt: La persona debe describir paso a paso cómo quiere que quede la foto. Un ejemplo de ello es el siguiente:"Crea una foto estilo Polaroid con colores saturados y borde blanco. Mantenga sin alteraciones los rostros. Modifique únicamente el fondo, reemplazándolo por un escenario de un teatro. Ambos personajes deben aparecer juntos, de frente a la cámara y abrazados"
- Utilizar un estilo visual consistente
- Probar con diferentes métodos: La persona puede jugar y variar con diferentes resultados.