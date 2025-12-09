¿Cómo crear imágenes con famosos utilizando la IA? Aquí el paso a paso

Crear imágenes tipo Polaroid junto a celebridades, ya sean actores, cantantes, artistas o deportistas, se ha convertido en una tendencia que gana cada vez más popularidad en redes sociales.

¿Cómo se pueden crear imágenes junto a su artista favorito?

Elige al artista y la interacción: Es necesario explicar cómo la persona quiere la foto junto con su celebridad (ya sean abrazados, cantando, bailando, entre otros). Describe tu apariencia: Especifica tu vestimenta, expresión facial y la posición que deseas tener al lado del artista. Define la estética de la foto: Detallar el estilo de la fotografía, ya sea con bordes blancos, colores específicos o textura con grano. Carga primero tu foto y luego la del artista: La herramienta sabrá cómo integrarlos en la misma imagen.

¿En qué aplicación se pueden crear las imágenes?

Las imágenes pueden generarse con ayuda de Gemini, un modelo visual disponible tanto en el navegador como en aplicaciones móviles.

Sin embargo, si lo que se busca es mayor calidad, control o posibilidades de edición avanzada, la opción ideal es Nanobana, una herramienta que permite trabajar con imágenes más complejas

¿Cuáles son algunos consejos para obtener los mejores resultados?