CANAL RCN
Tendencias

¿Cómo crear imágenes con famosos utilizando la IA? Aquí el paso a paso

En redes, se viralizó una tendencia en la que muchas personas utilizan la IA para generar imágenes junto a famosos. Aquí le contamos para qué sirve.

¿Cómo se pueden crear imágenes con un famoso utilizando la IA? Aquí el paso a paso
Foto Freepik

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
05:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Crear imágenes tipo Polaroid junto a celebridades, ya sean actores, cantantes, artistas o deportistas, se ha convertido en una tendencia que gana cada vez más popularidad en redes sociales.

El sistema de alta tecnología que adquirió Barranquilla para combatir la extorsión
RELACIONADO

El sistema de alta tecnología que adquirió Barranquilla para combatir la extorsión

¿Cómo se pueden crear imágenes junto a su artista favorito?

  1. Elige al artista y la interacción: Es necesario explicar cómo la persona quiere la foto junto con su celebridad (ya sean abrazados, cantando, bailando, entre otros).
  2. Describe tu apariencia: Especifica tu vestimenta, expresión facial y la posición que deseas tener al lado del artista.
  3. Define la estética de la foto: Detallar el estilo de la fotografía, ya sea con bordes blancos, colores específicos o textura con grano.
  4. Carga primero tu foto y luego la del artista: La herramienta sabrá cómo integrarlos en la misma imagen.
Makerspaces: la apuesta para acercar a más niñas a la ciencia y la tecnología
RELACIONADO

Makerspaces: la apuesta para acercar a más niñas a la ciencia y la tecnología

¿En qué aplicación se pueden crear las imágenes?

Las imágenes pueden generarse con ayuda de Gemini, un modelo visual disponible tanto en el navegador como en aplicaciones móviles.

Sin embargo, si lo que se busca es mayor calidad, control o posibilidades de edición avanzada, la opción ideal es Nanobana, una herramienta que permite trabajar con imágenes más complejas

Carreras técnicas y tecnológicas gratis: Sena abre convocatoria para 71.000 cupos hasta el 19 de agosto
RELACIONADO

Carreras técnicas y tecnológicas gratis: Sena abre convocatoria para 71.000 cupos hasta el 19 de agosto

¿Cuáles son algunos consejos para obtener los mejores resultados?

  1. Sé específico en el prompt: La persona debe describir paso a paso cómo quiere que quede la foto. Un ejemplo de ello es el siguiente:"Crea una foto estilo Polaroid con colores saturados y borde blanco. Mantenga sin alteraciones los rostros. Modifique únicamente el fondo, reemplazándolo por un escenario de un teatro. Ambos personajes deben aparecer juntos, de frente a la cámara y abrazados"
  2. Utilizar un estilo visual consistente
  3. Probar con diferentes métodos: La persona puede jugar y variar con diferentes resultados.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Cris Valencia sorprendió al aparecer con su nueva novia: internautas dicen que se parece a Yana Karpova

Artistas

Exesposa de reconocido cantante colombiano se accidentó y fue hospitalizada: este es su estado

Artistas

Bryant Myers vs. Ovi: fecha, hora y dónde ver la pelea de boxeo

Otras Noticias

Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio podría dirigir en el Mundial 2026: la selección que lo está buscando

El nombre de Juan Carlos Osorio ha tomado bastante fuerza de cara al Mundial 2026.

México

Estallido de camión cisterna en México: autoridades confirman 10 personas muertas

La alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que su gobierno buscará regular el tránsito de vehículos con combustibles.

Bogotá

Programe sus viajes: los cierres viales que tendrá Bogotá por el Festival Cordillera

Colpensiones

Estas son las retenciones que realiza Colpensiones a los pensionados en su mesada

Enfermedades

Transfusiones de plasma: la técnica con la que se podrían tratar enfermedades sin cura