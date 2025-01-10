CANAL RCN
Tendencias

Pirlo se pronuncia tras la denuncia de su mánager contra Blessd: “Les voy a dar la oportunidad”

El vallecaucano se tomó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje que, presuntamente, estaría asociado con la polémica.

Foto: IG @pirloconpowerr y AFP
Noticias RCN

octubre 01 de 2025
05:32 p. m.
Un nuevo sacudón en el mundo del entretenimiento tiene en la mira a Pirlo y Bless, pues los artistas estarían nuevamente involucrados en una polémica tras hacerse oficial una denuncia que ya se encuentra siendo investigada ante la Fiscalía General de la Nación.

No obstante, el asunto ya ha generado un gran debate en redes sociales, pues los fanáticos de ambos cantantes han creado un gran debate en redes sociales.

Pirlo se pronuncia tras la denuncia contra Blessd

Emmanuel Cortés, conocido artísticamente como Pirlo, rompió el silencio sobre la más reciente demanda que su mánager, Iván Andrés Galindo, instauró en la que se menciona a Blessd en un presunto caso de secuestro, lesiones personales y amenazas de muerte.

Ante la fuerte disputa, que tuvo origen desde el año 2024 cuando ambos cantantes trabajaron juntos en la grabación del remix de la canción ‘Black and Yellow’, el vallecaucano tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para enviar un fuerte mensaje que, según internautas, estaría ligado con la fuerte polémica legal.

“Les voy a dar la oportunidad de que hagan las cosas derecho. Si no, pues se les va a poner feo todo. Los caídos son otros”, expresó el cantante.

Hasta el momento, el antioqueño no se ha pronunciado por medio de sus redes ante el asunto, pues, según su representante legal, su equipo no se prestará para darle “escenario” al asunto.

Foto: Captura pantalla IG @pirloconpowerr
¿Qué ocurrió entre Pirlo y Blessd?

Según la versión de Galindo, Pirlo y su equipo de trabajo habrían sido señalados de haber participado en el robo de joyas y relojes de Blessd por lo que en su testimonio relata que fueron obligados a entregar sus teléfonos celulares desbloqueados mientras que también habrían sido golpeados, desnudados a la fuerza, amenazados y sometidos a realizarse una prueba de sangre.

Por medio de la declaración juramentada ante la Fiscalía, Galindo indicó que, aunque lograron salir una hora y media después de los hechos, recibieron la advertencia de que si contaban lo ocurrido “serían asesinados”.

Aunque el caso cuenta con seguimiento del Tribunal Superior de Medellín, este permanece en etapa de indagación por lo que, hasta el momento, aún no hay audiencia de imputación.

