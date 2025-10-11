Cómo probar nuevos peinados con una foto con el apoyo de la inteligencia artificial: paso sencillo

Elegir un nuevo peinado ya no tiene por qué ser un salto al vacío. Hoy, la tecnología ofrece una alternativa segura y creativa para quienes quieren transformar su imagen sin arrepentimientos.

Gracias a los avances de la inteligencia artificial, ahora así puede mirar varios looks para saber qué peinado le queda bien, visualizando diferentes estilos antes de tomar la decisión final frente al espejo o en la peluquería.

¿Cómo funciona la herramienta para ver distintos peinados antes de un cambio de look?

La nueva función basada en inteligencia artificial permite mirar varios looks para saber qué peinado le queda bien utilizando solo una fotografía.

Con un simple comando o prompt, el sistema genera una cuadrícula con varias versiones del rostro del usuario, aplicando distintos cortes y estilos de cabello.

Para hacerlo, basta con escribir una instrucción como:

Genera avatares de esta persona con diferentes cortes de cabello (rizado, liso, corto, con flequillo, rasta, etc.) en formato de cuadrícula 3x3.

La herramienta Gemini analiza la estructura facial y ajusta cada look a las proporciones del rostro, manteniendo una iluminación y textura realistas.

En cuestión de segundos, el resultado muestra hasta nueve opciones distintas que ayudan a visualizar posibles cambios antes de acudir al salón de belleza.

¿Qué ventajas ofrece mirar varios looks antes de cambiar de peinado?

Además de ser una herramienta divertida, esta tecnología de Gemini ayuda a evitar errores estéticos, ahorrar dinero y ganar confianza al momento de renovar la imagen. Permite probar desde peinados clásicos hasta los más atrevidos, todo sin tocar un solo cabello real.

De esta manera, así puede mirar varios looks para saber qué peinado le queda bien sin necesidad de experimentos arriesgados. Solo necesita una foto y una idea de lo que busca; la inteligencia artificial hará el resto, convirtiéndose en el nuevo estilista digital de quienes desean reinventarse.