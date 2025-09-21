CANAL RCN
Los riesgos de crear fotos virales junto a celebridades con inteligencia artificial

La moda viral de las imágenes retro enfrenta advertencias de ciberseguridad y uso responsable.

Famosos con inteligencia artificial
FOTO: Canal RCN - hecho con inteligencia artificial

septiembre 21 de 2025
07:19 p. m.
La inteligencia artificial generativa se ha convertido en una herramienta popular para crear imágenes sorprendentes y originales, desde retratos estilo Ghibli hasta ilustraciones tipo muñeco de acción.

Hoy, una de las tendencias más virales en redes sociales son las fotos Polaroid con celebridades generadas por IA.

Estas imágenes cautivan por su estética vintage y realismo, logrando que parezcan recuerdos auténticos capturados con cámaras instantáneas. Sin embargo, expertos en ciberseguridad advierten sobre los riesgos asociados al uso de estas plataformas.

¿Cuáles son los riesgos de crear fotos con inteligencia artificial?

Aunque Google asegura que Gemini no almacena permanentemente las fotografías que los usuarios suben para generar imágenes, existen peligros que deben tenerse en cuenta. Entre ellos destacan la suplantación de identidad, los deepfakes y la exposición innecesaria de datos personales.

Además, cada imagen creada incluye una marca de agua digital invisible llamada SynthID, diseñada para identificar contenido generado con IA.

Enrique Fellonosa, Director de Latam en S2 Grupo, resalta que los modelos de IA generativa representan una superficie de ataque creciente para la que empresas y gobiernos aún no están preparados.

Entre los riesgos más relevantes menciona filtraciones de datos, manipulación de información de entrenamiento, generación de contenido malicioso e integraciones inseguras. Estos problemas, ya documentados en entornos corporativos, evidencian que la seguridad avanza más lento que la adopción de estas tecnologías.

Cómo hacer tu foto Polaroid con un famoso en Gemini

A pesar de las advertencias, miles de usuarios continúan sumándose a esta tendencia. El proceso para crear una foto Polaroid con tu artista favorito en Gemini es sencillo: inicia sesión con tu cuenta de Google, sube una foto tuya y otra de la celebridad elegida, redacta un prompt que solicite el estilo Polaroid y genera la imagen hasta alcanzar el resultado deseado. Un prompt recomendado incluye detalles sobre iluminación, desenfoque y fondo neutro, con el fin de lograr un acabado más realista.

No obstante, Google enfatiza la importancia de evaluar cuidadosamente el contenido antes de compartirlo. Al difundir una imagen creada por inteligencia artificial, lo recomendable es aclarar que se trata de una edición generada digitalmente, evitando confusiones o malentendidos en redes sociales.

