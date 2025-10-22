CANAL RCN
Tendencias

WhatsApp impondrá límites de mensajes y algunos usuarios podrían perder la función de envío

WhatsApp prepara una actualización que limitará el envío de mensajes a desconocidos. Conozca qué usuarios podrían verse afectados y cómo evitar restricciones en la app de Meta.

Alerta modalidad de estafa por WhatsApp. Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
09:05 a. m.
WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, implementará una nueva medida para reducir el spam y los mensajes no deseados en su plataforma.

La compañía, propiedad de Meta, impondrá un límite mensual a la cantidad de mensajes que los usuarios (incluidas las empresas) podrán enviar a personas con las que no hayan tenido contacto previo.

Según el portal especializado WABetaInfo, la función está diseñada para restringir los mensajes enviados en chats donde el destinatario no haya respondido.

Esta decisión busca evitar el envío masivo de mensajes y fortalecer la privacidad de los más de 2.000 millones de usuarios que utilizan el servicio en todo el mundo.

Prueba piloto antes de su implementación global

Meta confirmó que la restricción se probará inicialmente en varios países, con el fin de evaluar su impacto y ajustar los parámetros de acuerdo con los hábitos reales de comunicación.

De acuerdo con TechCrunch, el ensayo abarcará al menos doce países y comenzará en las próximas semanas. La empresa explicó que busca “encontrar un equilibrio entre utilidad, libertad de comunicación y privacidad”.

Esta medida se suma a la reciente actualización disponible en la versión beta de WhatsApp para Android 2.25.14.15, donde ya existe una opción que limita la cantidad de mensajes de difusión mensuales.

Con ello, se pretende evitar que las listas de difusión se conviertan en canales de saturación y mantener la plataforma enfocada en interacciones auténticas.

¿A quién afectará esta restricción?

Los usuarios comunes no deberían verse afectados, ya que la medida se centrará principalmente en empresas, bots o marketeros que envían mensajes masivos sin respuesta.

Además, continúa vigente la limitación de reenvíos para mensajes compartidos muchas veces, una política que WhatsApp adoptó en años anteriores para combatir la desinformación.

Con este cambio, WhatsApp refuerza su compromiso por garantizar comunicaciones más seguras, privadas y relevantes, sin alterar la experiencia cotidiana de quienes usan la app para mantener contacto con familiares y amigos.

