¿Cómo votar por Vanessa Pulgarín en Miss Universo? aquí el paso a paso

La votación del público puede otorgarle a una candidata un lugar directo en el Top 30.

¿Cómo votar por Vanessa Pulgarín en Miss Universe?
Foto redes sociales @vanepulgarin

noviembre 20 de 2025
09:03 a. m.
Se acerca la gran final de Miss Universo 2025 y en esta edición, el jurado está compuesto por Andrea Meza, Sharon Fonseca, Romero Brito, Ismael Cala, Saina Nehwal, Chalida Thaochalee y Louie Heredia, quienes evaluarán a más de 120 candidatas.

¿Cómo votar por Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025?

La representante de Colombia, Vanessa Pulgarín, ha sido una de las candidatas más destacadas del certamen. Para aumentar sus posibilidades, la organización habilitó una votación digital que permite a los fanáticos influir en la clasificación de las finalistas.

La votación del público puede otorgarle a una candidata un lugar directo en el Top 30.

Así funciona la votación del público en Miss Universo

Aunque los espectadores no pueden elegir directamente a la ganadora, su voto sí puede impactar en la clasificación:

  1. Descargar la aplicación oficial de Miss Universe.
  2. Registrarse o iniciar sesión con correo y contraseña.
  3. Dentro de la app, presionar el botón ‘Vote’.
  4. Seleccionar la categoría de votación disponible.
  5. Buscar la candidata favorita y presionar ‘Vote Now’.

Los fanáticos pueden obtener votos de dos formas:

Gratis, viendo anuncios dentro de la plataforma o mediante compras dentro de la app, con las siguientes opciones:

  • 3 votos por 0,99 dólares
  • 1.000 votos por 199,99 dólares

Esto equivale aproximadamente a 4.000 pesos hasta 745.000 pesos colombianos.

