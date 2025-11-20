CANAL RCN
Tendencias

Miss Universo 2025: hora, transmisión y cómo seguir en vivo la gala final

Quedan pocas horas para conocer a la candidata oficial de Miss Universe 2025. Le contamos todos los detalles de la gala final.

Miss Universe 2025: ¿dónde, cuándo y a qué horas ver la gala final?
Foto redes sociales @missuniverse

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
07:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Quedan pocas horas para conocer a la candidata que portará la corona de Miss Universe 2025.

Así fue la trágica caída de Miss Jamaica en Miss Universe: terminó en un hospital
RELACIONADO

Así fue la trágica caída de Miss Jamaica en Miss Universe: terminó en un hospital

Miss Universo 2025: ¿dónde, cuándo y a qué horas ver la gala final?

La gala de coronación se llevará a cabo en Tailandia el 21 de noviembre. Sin embargo, debido a las 12 horas de diferencia con Colombia, la transmisión en vivo se podrá ver el 20 de noviembre a partir de las 8:00 p. m. a través del Canal RCN, con la conducción especial de Sebastián González y Juliana Habib.

De igual manera, a través de la app del Canal RCN podrá seguir toda la transmisión en vivo.

Durante esta ceremonia se definirá quién será la nueva reina universal entre las concursantes más destacadas del mundo.

Antes de la gala preliminar, cada participante tuvo la oportunidad de demostrar su talento escénico frente a los jueces, desfilando en traje de baño y vestido de noche, una de las etapas más decisivas del concurso, pues allí comienzan a perfilarse las candidatas que avanzarán a la final.

¿Ganará Vanessa Pulgarín? esto dice la IA sobre Miss Universe 2025
RELACIONADO

¿Ganará Vanessa Pulgarín? esto dice la IA sobre Miss Universe 2025

¿Cómo ha sido la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo?

La participación de Vanessa Pulgarín ha sorprendido al público internacional. A lo largo del certamen, la antioqueña ha sobresalido por su carisma, seguridad, pasarela y presencia escénica.

En las distintas actividades ha lucido trajes que han destacado por su elegancia y concepto, reforzando su imagen como una de las participantes más fuertes. Su pasarela ha recibido elogios por transmitir determinación y carácter.

En la noche preliminar, Vanessa deslumbró con un traje acompañado de una corona y brazaletes dorados, rindiendo homenaje a las comunidades precolombinas que exaltaban el oro por su importancia cultural. Esta propuesta, inspirada en la Leyenda del Dorado, consolidó aún más su posicionamiento como una de las favoritas de Latinoamérica.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 20 de noviembre de 2025

Masterchef Celebrity Colombia

Tensión en MasterChef: Jorge Rausch pierde el control y regaña a las celebridades

Viral

Karina García debuta en la música desde República Dominicana: ¿le llovieron críticas?

Otras Noticias

Ministerio de Vivienda

Comprar casa mientras paga arriendo: los bancos que ofrecen leasing habitacional en Colombia

Vea qué bancos en Colombia permiten comprar vivienda mientras pagas arriendo a través del leasing habitacional.

Millonarios

Revelaron la millonaria cifra que le pidió Once Caldas a Millonarios por Mateo García

Millonarios insiste por Mateo García, pero Once Caldas pide una cifra millonaria. ¿Lo comprará el 'embajador'?

Animales

VIDEO | Descubrieron una monstruosa telaraña con más de 100.000 arañas en una cueva

Inseguridad en Bogotá

Sujetos fueron sorprendidos transportando todo un arsenal militar en Bogotá: ¿qué tenían en su poder?

Cuidado personal

El impacto de los alimentos ultraprocesados: su consumo global subió del 10% al 23%