Miss Universo 2025: hora, transmisión y cómo seguir en vivo la gala final

Quedan pocas horas para conocer a la candidata que portará la corona de Miss Universe 2025.

Miss Universo 2025: ¿dónde, cuándo y a qué horas ver la gala final?

La gala de coronación se llevará a cabo en Tailandia el 21 de noviembre. Sin embargo, debido a las 12 horas de diferencia con Colombia, la transmisión en vivo se podrá ver el 20 de noviembre a partir de las 8:00 p. m. a través del Canal RCN, con la conducción especial de Sebastián González y Juliana Habib.

De igual manera, a través de la app del Canal RCN podrá seguir toda la transmisión en vivo.

Durante esta ceremonia se definirá quién será la nueva reina universal entre las concursantes más destacadas del mundo.

Antes de la gala preliminar, cada participante tuvo la oportunidad de demostrar su talento escénico frente a los jueces, desfilando en traje de baño y vestido de noche, una de las etapas más decisivas del concurso, pues allí comienzan a perfilarse las candidatas que avanzarán a la final.

¿Cómo ha sido la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo?

La participación de Vanessa Pulgarín ha sorprendido al público internacional. A lo largo del certamen, la antioqueña ha sobresalido por su carisma, seguridad, pasarela y presencia escénica.

En las distintas actividades ha lucido trajes que han destacado por su elegancia y concepto, reforzando su imagen como una de las participantes más fuertes. Su pasarela ha recibido elogios por transmitir determinación y carácter.