¿Cómo será la devolución del dinero de las boletas por cancelación de Kendrick Lamar?

El esperado concierto de Kendrick Lamar, programado para la noche del 27 de septiembre en el estadio Vive Claro de Bogotá, terminó en decepción para más de 35.000 fanáticos. La presentación del rapero estadounidense fue cancelada a última hora debido a que la estructura del escenario no cumplía con las condiciones de seguridad necesarias para el espectáculo.

Los asistentes, que ya habían ingresado en su mayoría al recinto, tuvieron que emprender el regreso a sus hogares sin poder disfrutar del evento, lo que generó inconformidad y múltiples críticas en redes sociales. Para muchos, la logística del concierto dejó mucho que desear, pues la decisión se comunicó minutos antes de la hora prevista para el inicio de la presentación.

La razón oficial de la cancelación

La empresa organizadora, conformada por Live Nation, OCESA y Páramo Presenta, emitió un comunicado explicando que, tras una inspección técnica de último momento, se determinó que la estructura del lugar no estaba apta para llevar a cabo el concierto de forma segura. Por esta razón, y para proteger la integridad del artista, del equipo técnico y del público, se tomó la difícil decisión de cancelar la presentación.

“Entendemos la frustración que esta situación ha generado. Ofrecemos disculpas a los fans y al artista por los inconvenientes ocasionados”, señalaron en su comunicado.

Devolución de dinero y pasos a seguir

Uno de los puntos que más preocupa a los asistentes es el reembolso de las boletas. Los organizadores confirmaron que el proceso se realizará de forma automática a través de la plataforma Ticketmaster, utilizando el método de pago original. En caso de que la compra se haya hecho mediante terceros o revendedores, el comprador deberá comunicarse directamente con ellos para gestionar el reembolso.

Aunque no se confirmó si el concierto será reprogramado, los fanáticos esperan que se encuentre una nueva fecha para el regreso de Kendrick Lamar a Colombia, o en su defecto, que el proceso de devolución se cumpla de manera ágil para compensar la frustración vivida en una noche que estaba destinada a ser de música y terminó siendo de decepción.