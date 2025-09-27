CANAL RCN
Concierto de Kendrick Lamar en Bogotá fue cancelado: estas son las razones

Miles de personas llegaron hasta el Vive Claro de la ciudad de Bogotá, pero a última hora el concierto fue cancelado.

Kendrick
Foto: AFP

septiembre 27 de 2025
09:23 p. m.
La capital colombiana vivió una noche de desconcierto y frustración este sábado 27 de septiembre, luego de que se confirmara la cancelación de la esperada presentación del rapero estadounidense Kendrick Lamar en el escenario Vive Claro.

Miles de fanáticos que habían llegado desde tempranas horas para asegurar un buen lugar tuvieron que regresar a sus casas tras conocer, casi a la hora del inicio del show, que el evento no se llevaría a cabo como estaba previsto.

El anuncio fue realizado por la empresa Páramo, organizadora del concierto, mediante un comunicado oficial en el que explicaron las razones de la drástica decisión. “Debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del Grand National Tour programada para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse”, señalaron.

La noticia generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales, donde los asistentes manifestaron su inconformidad por la falta de información anticipada.

Decepción entre los asistentes

El concierto de Kendrick Lamar era uno de los más esperados del año en Bogotá. Muchos de los asistentes habían viajado desde otras ciudades para disfrutar del espectáculo, lo que aumentó la molestia generalizada. Videos publicados en redes mostraron a los fanáticos saliendo del recinto con evidente decepción.

Proceso de reembolso y nueva fecha pendiente

La organización confirmó que el reembolso de las entradas se realizará de manera automática a través de la plataforma oficial Ticketmaster, utilizando el mismo método de pago con el que fueron adquiridas.

Sin embargo, aclararon que quienes compraron sus boletos mediante terceros deberán gestionarlo directamente con esos canales. Páramo, junto con Live Nation y OCESA, ofreció disculpas públicas tanto a los fanáticos como al propio artista y aseguró que están trabajando para anunciar una nueva fecha que permita cumplir con el espectáculo en las mejores condiciones.

