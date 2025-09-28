“Falta de información y documentación técnica suficiente”: Idiger sobre concierto de Kendrick Lamar

Toda una controversia se desató el sábado 27 de septiembre en la noche en Bogotá, luego de que el concierto de Kendrick Lamar fuera cancelado horas antes de iniciar la presentación en Vive Claro.

Asistentes al evento se mostraron molestos en redes sociales, y todo tipo de críticas se desataron. Desde Páramo manifestaron que se trató de “dificultades logísticas” y no por incumplimiento alguno del cantante:

“Lamentamos informar que, debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del Grand National Tour programada para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse”.

Idiger se pronuncia sobre concierto de Kendrick Lamar: ¿Por qué se canceló la presentación?

Este 28 de septiembre la administración distrital se pronunció sobre lo ocurrido, manifestando que se trató de “razones técnicas del concepto desfavorable” en Vive Claro.

“La normatividad vigente establece la necesidad de contar con análisis de riesgo detallados, medidas de mitigación funcionales y logísticas, así como certificaciones técnicas por parte del organizador que soporten medidas integrales para la seguridad humana en este tipo de actividades, condiciones que no fueron acreditadas en su totalidad de manera oportuna”, se lee en un documento expedido por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

Recordaron que cada evento público deber ser “evaluado y aprobado de manera independiente”, al igual que se deben realizar los correspondientes análisis de riesgo, entre otras cosas.

¿Cómo será el reembolso del dinero por el concierto de Kendrick Lamar en Bogotá?

Desde Páramo anunciaron que los reembolsos se efectuarán a través de la tiquetera oficial Ticketmaster, “utilizando el método de pago original” y que quienes adquirieron la boleta a través de terceros, deberán contactarse directamente con ellos.