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Incendio arrasó con 11 viviendas y cinco locales en el barrio Carpinelo, comuna 1 de Medellín

Algunas de las casas eran de madera y en varias se almacenaba material reciclable, lo que facilitó la propagación de las llamas.

Foto: Suministrada

Noticias RCN

abril 27 de 2026
12:59 p. m.
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En ruinas, cenizas y humaredas. Así amaneció este sector de Carpinelo, un humilde barrio de la comuna uno de Medellín. Anoche, cuando se alistaban para dormir, el fuego los sorprendió y en cuestión de segundos alcanzó 11 viviendas y cinco locales.

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Los primeros reportes de la emergencia se conocieron hacia las 9:20 de la noche de este domingo 26 de abril, cuando los habitantes del norte de la ciudad comenzaron a divisar una gran columna de humo en el barrio Carpinelo, comuna 1 (Popular).

Obstáculos para los bomberos y pánico en la comunidad

Los primeros minutos del incidente fueron de especial preocupación para los habitantes y las autoridades, dado que por culpa de vehículos mal estacionados los camiones de bomberos no podían llegar al sitio del desastre.

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Juan David Yepez, uno de los damnificados, relató:

“Pánico total, no sabíamos qué hacer, para dónde pegar, la verdad no sabíamos nada”.

Algunas de las casas eran de madera y en varias se almacenaba material reciclable, lo que facilitó la propagación de las llamas. Ariel Durango, otro afectado, recordó: “Resulta que, cuando menos pensó, eso cogió fuerza y ahí mismo ya la gente vino aquí a sacarme”.

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Pérdidas materiales y apoyo institucional

Por fortuna no hubo lesionados, pero el impacto económico es tan arrasador como el fuego. Felisa Lozano, damnificada, expresó: “Con esto que tengo puesto, con esto me quedé. No pude sacar nada, nada, todo lo perdí”.

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En total, 29 bomberos con apoyo de la Defensa Civil atendieron la emergencia. La Alcaldía de Medellín activó una comisión social para brindar acompañamiento y ayuda a las familias afectadas, que hoy enfrentan la difícil tarea de reconstruir sus vidas tras la devastación.

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