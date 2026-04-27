Incendio arrasó con 11 viviendas y cinco locales en el barrio Carpinelo, comuna 1 de Medellín

En ruinas, cenizas y humaredas. Así amaneció este sector de Carpinelo, un humilde barrio de la comuna uno de Medellín. Anoche, cuando se alistaban para dormir, el fuego los sorprendió y en cuestión de segundos alcanzó 11 viviendas y cinco locales.

RELACIONADO Ejército responde a revelaciones sobre mina ilegal al interior del Batallón Rifles en Caucasia

Los primeros reportes de la emergencia se conocieron hacia las 9:20 de la noche de este domingo 26 de abril, cuando los habitantes del norte de la ciudad comenzaron a divisar una gran columna de humo en el barrio Carpinelo, comuna 1 (Popular).

Obstáculos para los bomberos y pánico en la comunidad

Los primeros minutos del incidente fueron de especial preocupación para los habitantes y las autoridades, dado que por culpa de vehículos mal estacionados los camiones de bomberos no podían llegar al sitio del desastre.

RELACIONADO Hallan mina de oro ilegal operando desde el interior de un batallón del Ejército en Antioquia

Juan David Yepez, uno de los damnificados, relató:

“Pánico total, no sabíamos qué hacer, para dónde pegar, la verdad no sabíamos nada”.

Algunas de las casas eran de madera y en varias se almacenaba material reciclable, lo que facilitó la propagación de las llamas. Ariel Durango, otro afectado, recordó: “Resulta que, cuando menos pensó, eso cogió fuerza y ahí mismo ya la gente vino aquí a sacarme”.

RELACIONADO Tribunal Administrativo suspende intervención de Savia Salud ordenada por la Supersalud

Pérdidas materiales y apoyo institucional

Por fortuna no hubo lesionados, pero el impacto económico es tan arrasador como el fuego. Felisa Lozano, damnificada, expresó: “Con esto que tengo puesto, con esto me quedé. No pude sacar nada, nada, todo lo perdí”.

En total, 29 bomberos con apoyo de la Defensa Civil atendieron la emergencia. La Alcaldía de Medellín activó una comisión social para brindar acompañamiento y ayuda a las familias afectadas, que hoy enfrentan la difícil tarea de reconstruir sus vidas tras la devastación.