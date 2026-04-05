CANAL RCN
Tendencias

¿Qué fue lo que pasó realmente en La Solar? La organización ya se pronunció

El festival en Medellín terminó envuelto en caos por fallas técnicas, retrasos y malas decisiones logísticas.

¿Qué pasó en La Solar?
Foto: Instagram / lasolarfestival

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
11:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La edición 2026 de La Solar, realizada el sábado 2 de mayo en el Parque Norte de Medellín, pasó de ser uno de los eventos más esperados del calendario musical a convertirse en el centro de críticas.

Don Omar rompió el silencio con un anuncio inesperado en redes: ¿se viene la gira mundial?
RELACIONADO

Don Omar rompió el silencio con un anuncio inesperado en redes: ¿se viene la gira mundial?

El cartel prometía una gran jornada con artistas distribuidos en escenarios como El Jimador y Coke Studio, donde figuraban nombres como Argüello, Maisak, Aria Vega, Elena Rose, Crudo Means Raw, Kris R, Danny Ocean, Porter Robinson, Caleb Calloway, Pau Vergara, El Zar, Rich Mafia (Alemán & Gera MX), Nanpa Básico, Orishas, DFZM, Gabito Ballesteros, Emilia, Cabra and Friends y Ana del Castillo.

Sin embargo, lo que ocurrió durante la noche distó de lo planeado.

¿Qué fue lo que realmente pasó en La Solar?

El punto crítico se vivió en el escenario principal. A las 7:00 p. m., cuando el público esperaba la presentación de J Álvarez, la situación era desconcertante porque el lugar estaba completamente vacío y en silencio.

Ni siquiera Hamilton, quien debía presentarse a las 6:00 p. m., había iniciado su show. Los asistentes, al acercarse al escenario, se encontraron sin artistas, sin música y, lo más grave, sin información oficial clara.

Minutos después, a través de los altavoces, se anunció que la presentación de Hamilton estaba próxima a comenzar, pero esto lejos de calmar los ánimos, confirmó el desorden acumulado en la programación.

¿Qué pasó con los menores de edad en La Solar?

A los retrasos se sumó otro problema que fue el manejo de menores de edad, ya que para esta edición, el festival habilitó una zona especial en primera fila para adolescentes, quienes debían retirarse antes de las 12:00 de la noche por razones de seguridad.

¿Qué es el Hantavirus, cómo se contagia y por qué ha causado tres muertes en un crucero?
RELACIONADO

¿Qué es el Hantavirus, cómo se contagia y por qué ha causado tres muertes en un crucero?

La medida no se cumplió. Durante la presentación de Álvaro Díaz, los menores seguían en el lugar sin recibir indicaciones de salida.

La situación continuó incluso en el show de Mora, cerca de las 2:00 de la madrugada, cuando funcionarios de la Alcaldía interrumpieron el concierto para exigir que los menores abandonaran el recinto.

En medio de este panorama, varios de los artistas anunciados no pudieron presentarse.

La Solar ya se pronunció por lo ocurrido en el Festival

Tras la ola de críticas, la organización emitió un mensaje dirigido a sus asistentes:

"A nuestros fans, que son el alma de todo lo que hacemos, queremos hablarles de lo sucedido en La Solar 2026. Hay días en los que las cosas simplemente no salen como se sueñan".

A extranjeros les estarían ofreciendo paquetes de turismo sexual en Colombia que incluirían menores
RELACIONADO

A extranjeros les estarían ofreciendo paquetes de turismo sexual en Colombia que incluirían menores

Asimismo, reconocieron que durante la jornada se presentaron inconvenientes técnicos en la operación del escenario principal, lo que llevó a que algunos de los artistas anunciados no pudieran presentarse en festival.

Sabemos lo que esto significa para muchos de ustedes ya que detrás de cada entrada hay tiempo, energía e ilusión, y por eso lamentamos profundamente lo ocurrido; esta situación que también nos genera una gran frustración como organización.

Finalmente, aseguraron que están comprometidos con seguir trabajando para mejorar y ofrecer la experiencia que se espera de La Solar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

"Vienen cambios": Mhoni Vidente reveló nuevo veredicto sobre las elecciones presidenciales en Colombia

La casa de los famosos

VIDEO: esta fue la reacción de Alexa Torrex tras su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2026

La casa de los famosos

Expareja de Alexa Torrex estalló contra su familia tras la eliminación de La Casa de los Famosos: así reaccionó

Otras Noticias

Popayán

¿Evento de Monster Truck en Popayán cumplía con los protocolos de seguridad? Esto se sabe

En diálogo con Noticias RCN, el secretario de Gobierno de Popayán confirmó que el accidente dejó tres personas muertas y 51 heridas.

Medicamentos

El futuro de los medicamentos en Colombia: cumbre clave en Bogotá

Colombia enfrenta una encrucijada crítica en su sistema de salud: el gasto en medicamentos importados se dispara mientras el riesgo de desabastecimiento crece de manera alarmante.

Liga BetPlay

Estos son los equipos que avanzarán a las semifinales de la Liga BetPlay 2026 I, según la IA

Nicolás Maduro

Hijo de Nicolás Maduro habló por primera vez sobre la captura: "Pensamos que iba a morir"

Dólar

¿No se esperaba? Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 4 de mayo de 2026