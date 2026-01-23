Concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín tuvo IMPORTANTE novedad y su hija se pronunció

Antes del trágico accidente aéreo que ocurrió en Boyacá en la tarde del 10 de enero de 2026, Yeison Jiménez, catalogado como el artista colombiano más importante de la música popular, tenía planeado realizar un segundo concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y las boletas ya habían salido a la venta.

Lo que estaba programado era que ese show musical se realizara el 28 de marzo de 2026 y que, al igual que la primera vez, tuviera artistas invitados de primer nivel.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que volver a cantar en El Campín era uno de los grandes anhelos de Yeison Jiménez, su familia y su equipo de trabajo tomaron la decisión de no cancelar el evento, sino que realizarlo, a modo de homenaje, con varios de sus colegas.

"Después de un proceso de análisis conjunto con la familia de Yeison Jiménez y su círculo más cercano, se tomó la decisión de cumplir su sueño de realizar su segundo concierto en el estadio El Campín, evento denominado 'Mi Promesa Tour 2.0', el cual se encontraba próximo a llenar la totalidad de su aforo", se planteó en un comunicado de Eventos Sírvalo Pues.

"La nueva fecha definida para la realización del evento es el 31 de enero, manteniendo las mismas ubicaciones adquiridas inicialmente para el concierto programado el 28 de marzo", se agregó.

Además, en las últimas horas, la hermana y la hija de Yeison Jiménez anunciaron que el evento tuvo una novedad importante. ¿Cuál fue?

Esta fue la novedad que tuvo el concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

En la noche del 22 de enero de 2026, Lina Jiménez, la hermana de Yeison, subió a una historia de Instagram la foto de una valla publicitaria en la que anunció el 'sold out' del segundo concierto en el máximo escenario de la capital.

"Nos vemos este 31 de enero en El Campín", escribió.

Además, unas horas después, Camila Jiménez, la hija mayor de Yeison, publicó la misma foto y escribió un conmovedor mensaje.

"Estoy orgullosa de ti, papá", indicó.

¿Qué pasa si una persona tiene boletas compradas, pero no puede asistir a la nueva fecha del concierto de Yeison Jiménez?

En el comunicado de Eventos Sírvalo Pues se hizo énfasis en que, en el caso de que un fanático no pueda asistir al evento del 31 de enero de 2026, puede pedir el reembolso en TuBoleta.

"Se podrá solicitar a TuBoleta la devolución del dinero pagado por sus boletas hasta el 30 de enero de 2026, de acuerdo con los términos y procedimientos establecidos por el operador. En caso de no solicitarla dentro de este plazo, se entenderá que el comprador acepta las nuevas condiciones y confirma su asistencia", se explicó.