Artistas confirmados para el concierto en memoria de Yeison Jiménez en El Campín

Bogotá se prepara para una noche cargada de memoria, música y emociones. El estadio El Campín será el escenario del concierto en homenaje a Yeison Jiménez, un evento que reunirá a varias de las figuras más representativas de la música popular y regional para rendir tributo al artista que dejó una huella profunda en el género.

El espectáculo se llevará a cabo el 31 de enero de 2026, fecha que quedó establecida tras la reprogramación del show originalmente planeado como parte de su gira Mi Promesa Tour.

La transformación del concierto en un homenaje póstumo fue una decisión consensuada entre la familia del cantante y su equipo de trabajo, quienes optaron por mantener vivo uno de los grandes sueños de Jiménez: presentarse ante miles de seguidores en el principal escenario de la capital.

De esta manera, la velada no solo será un espectáculo musical, sino también un acto simbólico para honrar su legado artístico.

Los artistas confirmados para el homenaje a Yeison Jiménez

La organización del evento confirmó un amplio cartel de artistas nacionales e internacionales que compartirán tarima para interpretar las canciones más emblemáticas del fallecido cantante.

Entre los nombres anunciados se encuentran Calibre 50, Lenin Ramírez, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Alzate, El Andariego, Los Internacionales Rayos de México, Paola Jara, Charrito Negro, Jhon Alex Castaño, Fernando Burbano, Alelys Henao, Kelly Cárdenas, Joaquín Guiller, Francy y El Agropecuario.

Todos los invitados estarán acompañados por la banda oficial de Yeison Jiménez, lo que permitirá mantener la esencia sonora que caracterizó su carrera.

Concierto para honrar a Yeison Jiménez

El concierto conservará la producción original planeada para la gira, con un montaje de alto nivel en sonido, iluminación y pantallas de gran formato.

La intención, según los organizadores, es ofrecer una experiencia a la altura de la trayectoria del artista y de la expectativa del público.

Las boletas adquiridas antes del cambio de fecha seguirán siendo válidas en las mismas ubicaciones, mientras que la venta de entradas continúa habilitada a través de la plataforma oficial.

Los precios varían según la localidad, desde zonas preferenciales con experiencias exclusivas hasta opciones más accesibles para el público general.

Para quienes no puedan asistir en la nueva fecha, la organización informó que estará disponible el proceso de devolución del dinero dentro de los plazos establecidos.