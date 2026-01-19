CANAL RCN
Tendencias

Artistas confirmados para el concierto en memoria de Yeison Jiménez en El Campín

Cartel oficial del homenaje a Yeison Jiménez: las figuras que cantarán en su memoria en el estadio El Campín

Yeison Jiménez concierto memoria artistas El Campín fecha
Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

enero 19 de 2026
05:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá se prepara para una noche cargada de memoria, música y emociones. El estadio El Campín será el escenario del concierto en homenaje a Yeison Jiménez, un evento que reunirá a varias de las figuras más representativas de la música popular y regional para rendir tributo al artista que dejó una huella profunda en el género.

Confesión de Yeison Jiménez: presunta brujería y lo que sentía en su cuerpo
RELACIONADO

Confesión de Yeison Jiménez: presunta brujería y lo que sentía en su cuerpo

El espectáculo se llevará a cabo el 31 de enero de 2026, fecha que quedó establecida tras la reprogramación del show originalmente planeado como parte de su gira Mi Promesa Tour.

La transformación del concierto en un homenaje póstumo fue una decisión consensuada entre la familia del cantante y su equipo de trabajo, quienes optaron por mantener vivo uno de los grandes sueños de Jiménez: presentarse ante miles de seguidores en el principal escenario de la capital.

De esta manera, la velada no solo será un espectáculo musical, sino también un acto simbólico para honrar su legado artístico.

Los artistas confirmados para el homenaje a Yeison Jiménez

La organización del evento confirmó un amplio cartel de artistas nacionales e internacionales que compartirán tarima para interpretar las canciones más emblemáticas del fallecido cantante.

Entre los nombres anunciados se encuentran Calibre 50, Lenin Ramírez, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Alzate, El Andariego, Los Internacionales Rayos de México, Paola Jara, Charrito Negro, Jhon Alex Castaño, Fernando Burbano, Alelys Henao, Kelly Cárdenas, Joaquín Guiller, Francy y El Agropecuario.

Esta fue la impactante premonición que Yeison Jiménez tuvo al grabar 'Destino final', la canción en la que habló de la muerte
RELACIONADO

Esta fue la impactante premonición que Yeison Jiménez tuvo al grabar 'Destino final', la canción en la que habló de la muerte

Todos los invitados estarán acompañados por la banda oficial de Yeison Jiménez, lo que permitirá mantener la esencia sonora que caracterizó su carrera.

Concierto para honrar a Yeison Jiménez

El concierto conservará la producción original planeada para la gira, con un montaje de alto nivel en sonido, iluminación y pantallas de gran formato.

La intención, según los organizadores, es ofrecer una experiencia a la altura de la trayectoria del artista y de la expectativa del público.

Las boletas adquiridas antes del cambio de fecha seguirán siendo válidas en las mismas ubicaciones, mientras que la venta de entradas continúa habilitada a través de la plataforma oficial.

Familia de Yeison Jiménez alerta sobre su seguridad ante ola de especulaciones de su patrimonio
RELACIONADO

Familia de Yeison Jiménez alerta sobre su seguridad ante ola de especulaciones de su patrimonio

Los precios varían según la localidad, desde zonas preferenciales con experiencias exclusivas hasta opciones más accesibles para el público general.

Para quienes no puedan asistir en la nueva fecha, la organización informó que estará disponible el proceso de devolución del dinero dentro de los plazos establecidos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Blessd puso fin a los rumores: así anunció que será papá por primera vez

Venezuela

El doble de Vinicius, influencer colombiano, estaría cerca de debutar en el fútbol profesional

Yeison Jiménez

Confesión de Yeison Jiménez: presunta brujería y lo que sentía en su cuerpo

Otras Noticias

Boyacá

Boyacá pide más recursos para el PAE: aumento del salario mínimo afectaría la logística del programa

Según las autoridades del departamento, el incremento salarial eleva costos operativos del programa, afectando el pago a manipuladoras de alimentos y prestaciones sociales.

Hernán Torres

Hinchas de Millonarios piden la salida de Hernán Torres: estos son los números del DT

Millonarios cayó en su debut de la Liga BetPlay y los hinchas piden la salida de Hernán Torres.

Superfinanciera

Estos son los mejores CDT para invertir su dinero en este inicio de 2026: tasas por encima del 10%

Donald Trump

Trump dice no estar obligado a encontrar una salida pacífica a la disputa por Groenlandia tras quedarse sin el Nobel

Alimentos

Carnes procesadas en la misma categoría de riesgo que los cigarrillos, según la OMS