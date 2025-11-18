Condenan a hombre que se lanzó sobre Ariana Grande en Singapur: ¿cuántos días de prisión pagará?

Un reciente incidente se tomó las redes sociales al observarse el instante exacto en el que un fanático autraliano se lanzó sobre Ariana Grande, durante el estreno de la exitosa película ‘Wicked’ en Singapur.

Por su puesto, la reacción de la cantante no se hizo esperar ya que cientos de internautas afirmaron su preocupación a raíz del importante estrés postraumático al que se sometió después del atentado en su concierto en Reino Unido, en mayo del 2017.

Fanático se va encima de Ariana Grande

El pasado 13 de noviembre se llevó a cabo el lanzamiento de la película, protagonizada por Ariana Grande y la actriz Cynthia Erivo, en Singapur. No obstante, el evento se vio impactado por un incómodo acontecimiento ya que un sujeto, identificado como Johnson Wen, de 26 años, se lanzó sobre Grande para abrazarla y fotografiarse con ella.

Ante la incomodidad del momento, pues la cantante fue tomada fuertemente por su cuello, la actriz Erivo trató de separar rápidamente al sujeto de su colega, quien se dejó ver bastante abrumada por lo que estaba sucediendo.

De manera inmediata los guardias de seguridad hicieron presencia en la zona para apartar al sujeto, mientras los fanáticos abuchearon la conducta del hombre.

Condenan a fan de Ariana Grande

Según un portavoz internacional de Singapur, el sujeto fue condenado a 9 días de cárcel por causar molestías en escenario público. Así mismo, se dio a conocer que el sujeto habría aceptado los cargos tras haber infringido la seguridad del evento al lanzarse sobre las vallas de seguridad que separaban a los fanáticos de los actores.

A raíz de este nuevo incidente, cientos de internautas han vuelto a viralizar otros clips en los que se observa, presuntamente, al mismo sujeto invadiendo otros escenarios masivos. Algunos de los más famosos suceso se desarrollaron durante un concierto de Katy Perry, a principios del 2025, en Sydney.

Otro de los conciertos en los que el hombre también habría irrumpido, de manera violenta, fue durante una presentación del cantante The Weeknd, la agrupación musical The Chainsmokers y algunos partidos del Mundial Femenino de la FIFA.

Aunque el sujeto no posee antecedentes penales, según CNA, las autoridades manifestaron su compromiso para evitar que la conducta de este hombre logre a impactar negativamente en otro recinto masivo.