“No hubo futuro, pero hubo verdad”: el fuerte mensaje de Karol G en su nueva canción

Las miradas del mundo han estado puestas sobre Karol G, quien brilló durante la más reciente entrega de los premios Latin Grammy 2025 en donde no solo protagonizó un impactante performance, sino que también logró obtener dos galardones en las categorías Mejor Canción Tropical y Mejor Canción del Año.

No obstante, los rumores de su presunta ruptura con Feid siguen creciendo, pues, en las horas más recientes, la mujer impactó al compartir detalles del que será su próximo lanzamiento musical.

Karol G anuncia lanzamiento musical

La artista tomó su cuenta oficial de Instagram para compartir un pequeño adelanto de su nueva canción que, según la fecha anunciada, tendrá su lanzamiento el próximo 20 de noviembre. Bajo la producción de Tainy, quien recientemente también trabajó junto al ‘Ferxxo’, la paisa estrenará su sencillo ‘Única’.

Dentro de la promo oficial, en la que se observan fragmentos del que podría ser el videoclip de la canción, Giraldo expresa un sentido mensaje que fue asociado con la presunta ruptura que se ha ido especulando de su relación con Feid.

“Nos dimos el lujo de vivir lo que nunca debimos. No hubo futuro, pero hubo verdad… y en ese silencio, después de amarnos, entendía que hay amores que solo acaban en una noche, pero se quedan viviendo en uno para siempre”, expresó.

Así mismo, en el clip se observa a Carolina en medio de diferentes escenarios naturales como un bosque nocturno y un campo frente al mar en medio del atardecer. Ante la aparente melancolía del mensaje, los seguidores de la mujer recalcaron su angustia por la que podría ser una confirmación escondida de su ruptura, en medio de la letra.

Feid da like a publicación relacionada con Karol G

Por su parte, Tainy también compartió, en su cuenta de Instagram, la que podría ser la portada oficial de su canción con la paisa que habría sido diseñada por el artista Yoshitaka.

Sin embargo, cientos de usuarios notaron rápidamente que este post tenía el like de Feid por lo que también surgieron especulaciones sobre una posible estrategia de marketing para viralizar la canción de la paisa, que trataría sobre una ruptura amorosa, por medio de los rumores sobre una separación.