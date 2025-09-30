CANAL RCN
Tendencias

¡Confirmado! Carla Giraldo y Marcelo Cezán regresan para la tercera temporada de La casa de los famosos

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia está por llegar y le contamos todos los detalles de lo que viene.

La casa de los famosos Colombia
Foto Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
08:59 p. m.
La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia está de regreso, aumentando la expectativa por conocer a los nuevos participantes que convivirán las 24 horas del día dentro de la casa.

Carla Giraldo confirmó su regreso a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia

A través de las redes sociales, la presentadora Carla Giraldo confirmó su regreso como anfitriona de la casa más famosa de Colombia. En las imágenes, se puede ver las primeras grabaciones del reality, generando varias reacciones entre los seguidores del programa.

Volvimos y estamos a otro nivel, ¡¡TERCERA TEMPORADA de la casa más famosa!!, comentó Carla Giraldo.

La emoción de los fanáticos es evidente, pues esperan con ansias volver a ver a Carla Giraldo. Además, la presentadora confirmó que estará acompañada por Marcelo Cezán, formando un dúo dinámico que promete entretener a todos los televidentes.

 

¿Cuáles son las novedades para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

La tercera temporada viene recargada de misterio, interacción con el público y una apuesta renovada de contenido audiovisual. Es por ello que los televidentes jugarán un papel fundamental, ya que serán ellos quienes seleccionen a los nuevos habitantes de la casa.

De igual manera, se espera que esta temporada incluya múltiples retos, dinámicas y una convivencia intensa que pondrá a prueba la paciencia y las estrategias de cada participante, asegurando momentos llenos de emoción y sorpresa.

Con el paso de los días, se revelarán más detalles sobre los concursantes que buscan un lugar en la tercera temporada y cómo los televidentes podrán votar por su favorito.

Por ahora, los presentadores se preparan para ofrecer lo mejor de sí y hacer de esta edición una experiencia inolvidable.

