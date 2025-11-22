Miss Jamaica continúa en UCI tras su fuerte caída en Miss Universo: piden oraciones por su salud

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Paolo Rangsit en Tailandia tras la fuerte caída que sufrió durante una pasarela previa a la ceremonia central de Miss Universo. La organización confirmó que la joven, de 29 años, recibió atención inmediata luego del incidente y fue retirada en camilla.

El hecho ocurrió el 19 de noviembre, mientras desfilaba en traje de gala ante el jurado. En los videos difundidos del momento se observa la abrupta caída que obligó a los asistentes a intervenir rápidamente. Un día después de la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, la organización de Jamaica emitió un comunicado que aclaró que Gabrielle continúa hospitalizada y bajo estricta observación médica.

Actualización oficial sobre el estado de salud de Miss Jamaica

De acuerdo con la información compartida por la organización, la reina de belleza —médica especializada en oftalmología— permanece en UCI y acompañada por su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, y por su madre. Su hermana señaló que Gabrielle “no está bien”, aunque el hospital continúa brindando el tratamiento indicado según los protocolos médicos.

Las autoridades sanitarias confirmaron que deberá permanecer al menos siete días adicionales en cuidados intensivos, mientras continúa la monitorización especializada. La organización pidió mantener las oraciones por su recuperación y actuar con responsabilidad en redes sociales para evitar la difusión de comentarios que generen angustia a su familia.

Lesiones confirmadas y llamado a la prudencia

La ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte, Olivia Grange, compartió un mensaje en el que agradeció el acompañamiento del público y reiteró el llamado a continuar con las oraciones. Se confirmó que Gabrielle sufrió laceraciones en el mentón y en el pie debido a la caída registrada en Bangkok.

En su comunicado, la organización de Miss Universe Jamaica solicitó nuevamente evitar la desinformación, subrayando la importancia de la sensibilidad y el respeto hacia la familia durante este periodo.

Además, señalaron que los canales oficiales están disponibles para cualquier consulta de prensa, reafirmando su compromiso con la transparencia y el bienestar de Gabrielle Henry.