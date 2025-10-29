CANAL RCN
¡Inesperado! La cocina de MasterChef vivió un icónico regreso que impactó a todos

Los participantes vivieron un novedoso reto con una inesperada visita que impactó la cocina.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
09:10 p. m.
Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia iniciaron un nuevo ciclo en la cocina tras la más reciente eliminación del actor Ricardo Vesga, quien no logró ingresar al top 8 de la competencia.

Sin embargo, las sorpresas para los ocho concursantes que siguen en juego no se hicieron esperar ya que en el desafío más reciente se llevaron una gran sorpresa al ser testigos de un icónico regreso para la competencia.

¿Quién regresó en MasterChef Celebrity?

Se trata del chef Christopher Carpentier, quien regresó a la cocina más famosa del país para sorprender a los cocineros en un novedoso reto en el que todos debían seguir sus instrucciones en vivo y replicar, de manera exacta, su receta.

Por supuesto, la emoción invadió a todos los participantes y demás cocineros, quienes recordaron con nostalgia el paso del chileno por las anteriores temporadas del exitoso reality del Canal RCN.

No obstante, las celebridades manifestaron su angustia ya que, en medio del reto, sus preparaciones sufrieron una importante cantidad de tropiezos al no comprender completamente las instrucciones del cocinero.

Este fue el caso de Pichingo, quien tuvo serios problemas al dejar quemar un fragmento de la proteína que estaba utilizando. Así mismo, Patty también tuvo complicaciones ya que las cantidades de su preparación no fueron las adecuadas.

Pese a todas las dificultades, los participantes tuvieron que entregar sus preparaciones frente a los cuatro jueces por lo que el mejor plato se llevó una importante ventaja que, sin duda alguna, marcará su destino en la competencia.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN
Eliminado de MasterChef Celebrity

Por otro lado, los colombianos fueron testigos de la más reciente eliminación de Ricardo Vesga, quien tuvo algunas fallas en su preparación al no presentar la respectiva salsa que debía acompañar el platillo.

Pese a que la decisión fue deliberada por los tres chefs, los participantes y la presentadora dejaron ver su nostalgia al tener que despedir al actor. Sin embargo, el cocinero no se fue con las manos vacías ya que se llevó el famoso set de cuchillos y una batidora.

